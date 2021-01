Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόφαση που έλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ να μην παραστεί στην ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου. «Αυτό είναι καλό» σχολίασε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είναι «καλοδεχούμενος» στην τελετή.

«Είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα στα οποία συμφωνούμε εμείς οι δύο», δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μιλώντας για τον Ντόναλντ Τραμπ και την απόφαση του να μην παραβρεθεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του, στις 20 Ιανουαρίου.

«Καλύτερα», «έχει ξεπεράσει ακόμη και τις χειρότερες προσδοκίες μου για εκείνον. Είναι μια ντροπή για την χώρα, μας έχει ντροπιάσει σε όλο τον πλανήτη. Δεν αξίζει, δεν αξίζει να κατέχει αυτό το αξίωμα», τόνισε ο Μπάιντεν και χαρακτήρισε τον Τραμπ ως έναν από τους πιο ανίκανους προέδρους στην ιστορία της Αμερικής.

Αίσθηση προκαλεί η δημοσίευση ενός αποκαλυπτικού βίντεο που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να διασκεδάζει μαζί με την οικογένειά του, λίγο πριν απευθύνει την εμπρηστική ομιλία του στους οπαδούς του οι οποίοι στη συνέχεια εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, προκαλώντας πρωτοφανή επεισόδια.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε ο μεγαλύτερος γιος του, Ντον τζούνιορ, φαίνονται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, η κόρη του Ιβάνκα, ο γιος του Έρικ, ο προσωπάρχης Μάρκ Μέντοους κι άλλοι στενοί του συνεργάτες να παρακολουθούν εκστασιασμένοι από οθόνες το συγκεντρωμένο πλήθος των υποστηρικτών του και να χορεύουν με δυνατή μουσική.

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK



Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται η σύμβουλος του Τραμπ και φίλη του Ντον τζούνιορ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να λικνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού «Gloria» της Laura Branigan, το οποίο ακουγόταν από τα μεγάφωνα, ενώ ταυτόχρονα καλούσε τους οπαδούς του να δώσουν μάχη για τον πρώην πρόεδρο. Γύρω στις 11:50 τοπική ώρα ο Τραμπ ανέβηκε στο βήμα για την τελευταία συγκέντρωσή του ως πρόεδρος και με έναν εμπρηστικό λόγο, προέτρεψε τους οπαδούς του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο.

Φθάνοντας στον Λευκό Οίκο κλείστηκε σε μια ιδιωτική τραπεζαρία κοντά στο Οβάλ Γραφείο και παρακολουθούσε με το τηλεκοντρόλ ανά χείρας από την τηλεόραση τους οπαδούς του να προκαλούν καταστροφές στον ναό της Αμερικανικής Δημοκρατίας, δείχνοντας αδιάφορος για τα τεκταινόμενα, εστιάζοντας την οργή του στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, που αρνήθηκε να μπλοκάρει την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Και ενώ η τηλεόραση πρόβαλλε εικόνες που σόκαραν τον πλανήτη, απελπισμένοι συνεργάτες του τον εκλιπαρούσαν να παρέμβει, αλλά εκείνος επέμενε ότι δεν έγινε κάτι κακό, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ. «Η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι ειρηνικοί», σχολίασε ο Τραμπ για τους στασιαστές, σύμφωνα με αξιωματούχο της κυβέρνησής του, όπως ανάφερε η Washington Post. «Τι έγινε με τις ταραχές το καλοκαίρι; Τι γίνεται με την άλλη πλευρά; Ουδείς ασχολήθηκε όταν αυτοί στασίαζαν. Οι δικοί μου άνθρωποι είναι ειρηνικοί. Οι δικοί μου δεν είναι αλήτες», συνέχισε. «Ήταν ένα πραγματικό τέρας σήμερα», είπε ο αξιωματούχος για τις αντιδράσεις του Τραμπ. «Δεν ήθελε να καταδικάσει τους δικούς του».

Οι Δημοκρατικοί στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με τις διαδικασίες παραπομπής σε βάρος του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, ύστερα από την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, η Δημοκρατική βουλευτής και αναπληρώτρια επικεφαλής της πλειοψηφίας στο Σώμα, Κάθριν Κλαρκ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του και θα προχωρήσουμε με κάθε εργαλείο που έχουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αυτό προκειμένου να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία μας», δήλωσε η Κλαρκ σε συνέντευξη στο CNN. Εάν ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δεν επικαλεστεί την 25η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για την απομάκρυνση του Τραμπ, «εμείς θα προχωρήσουμε με την παραπομπή».

Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς φαίνεται πως εναντιώνεται στη χρησιμοποίηση της 25ης τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ ώστε να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο περιβάλλον του που επικαλούνται ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Business Insider, η εφημερίδα New York Times και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί προτρέπουν τα μέλη της κυβέρνησης του Τραμπ να επικαλεστούν την 25η τροπολογία και να απαλλάξουν άμεσα τον πρόεδρο από τα καθήκοντά του, δύο εβδομάδες πριν παραδώσει την εξουσία, καθώς του προσάπτουν ότι υποκίνησε την αιματηρή εισβολή στο Καπιτώλιο.

Αν δεν υπάρξει τέτοια πρωτοβουλία, ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου που ανήκουν στους Δημοκρατικούς, ιδίως η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, εισηγούνται να κινηθεί εσπευσμένα διαδικασία παραπομπής του προέδρου σε δίκη και να καθαιρεθεί πάραυτα αν κριθεί ένοχος.

Νάνσι Πελόζι και Μαικ Πενς κατά τη διαδικασία επικύρωσης της νίκης Μπάιντεν στις προεδικές εκλογές

Εξάλλου, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, έχει δηλώσει πως ο απερχόμενος πρόεδρος διέπραξε μια «στασιαστική πράξη» και κάλεσε για την άμεση απομάκρυνση του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα από την προεδρία μέσω της προσφυγής στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

