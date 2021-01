Ο συντάκτης του κατηγορητηρίου κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μέλος των Δημοκρατικών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Τεντ Λου, δήλωσε στο CNN: “Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόσι θα προτιμούσαμε ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το σωστό και να παραιτηθεί, ή ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς να δείξει πως έχει σπονδυλική στήλη και για χάρη του εαυτού του και της οικογένειάς του να επικαλεστεί την 25η τροπολογία του Συντάγματος”. “Αν δεν συμβεί τίποτε από αυτά, τότε τη Δευτέρα θα καταθέσουμε το άρθρο της παραπομπής, που αφορά υποκίνηση ανταρσίας, κι αναμένουμε πως θα διεξαχθεί ψηφοφορία μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα” σημείωσε. Εισηγητές θα είναι 190 βουλευτές των Δημοκρατικών.

O Λου υποστήριξε πως θα το ψηφίσουν και βουλευτές των Ρεπουμπλικανών, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις ως προς τον αριθμό. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η παραπομπή του Ντόναντ Τραμπ, θα οδηγούσε σε δίκη στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν για μερικές ημέρες ακόμη την πλειοψηφία και απαιτούνται οι ψήφοι των δύο τρίτων των 100 μελών για να καταδικαστεί και να καθαιρεθεί.

We have videos of the speech where @POTUS incites the mob. We have videos of the mob violently attacking the Capitol. This isn’t a close call.

That’s why we have over 190 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff. https://t.co/mlaFPrtBeF

— Ted Lieu (@tedlieu) January 10, 2021