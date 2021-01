Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί αφού οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, δήλωσε ότι υπάρχει «τεράστιος θυμός» για τις ενέργειες που γίνονται για την παραπομπή του, προσθέτοντας όμως ότι δεν επιθυμεί τη βία.

«Δεν θέλω βία» είπε σε δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει για το Άλαμο του Τέξας. «Η βία πρέπει πάντα να αποφεύγεται» πρόσθεσε λίγο αργότερα, προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος, στην αεροπορική βάση Άντριους.

Σε αυτή, την πρώτη συνομιλία του με δημοσιογράφους από τις 8 Δεκεμβρίου, ο απερχόμενος πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν προτίθεται να παραιτηθεί. Σχολίασε όμως τις ενέργειες που κάνουν οι Δημοκρατικοί για να τον παραπέμψουν, για δεύτερη φορά στη θητεία του.

«Η παραπομπή προκαλεί τεράστιο θυμό και είναι πραγματικά φρικτό πράγμα αυτό που κάνουν» είπε, εκτιμώντας ότι η προσπάθεια να τον κατηγορήσουν για υποκίνηση εξέγερσης εντάσσεται στο «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.

Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του, αύριο Τετάρτη, ο Τραμπ θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές.

President Trump takes no responsibility for insurrection at the US Capitol, which led to 5 deaths, sharing his view that his comments were “totally appropriate” when he encouraged his supporters to go to the Capitol. pic.twitter.com/PdZfzSqKRn

— NBC News (@NBCNews) January 12, 2021