Το FBI εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψη του Αμερικανού Ολυμπιονίκη της κολύμβησης, Κλιτ Κέλερ, για την εισβολή και τη συμμετοχή του στα γεγονότα του Καπιτωλίου της περασμένης εβδομάδας. Ο γνωστός Ολυμπιονίκης αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της εν γνώσει του εισόδου στο κτίριο για να εμποδίσει μια επίσημη κυβερνητική λειτουργία, της άτακτης συμπεριφοράς και της παρεμπόδισης αξιωματικών του νόμου.

Ο Κλιτ Κέλερ αναγνωρίστηκε από τα στιγμιότυπα που κατέγραψαν οι κάμερες μέσα στο κτίριο. Ο Αμερικανός κολυμβητής, κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο, την περασμένη Τετάρτη, φορούσε το μπουφάν που φέρει στο στήθος το λογότυπο της Ολυμπιακής Ομάδας της χώρας του, ένα μπουφάν με το οποίο κάποτε εκπροσώπησε την Αμερική σε διεθνείς διοργανώσεις

Klete Keller, who won five Olympic swimming medals, including two relay golds, has been charged for his alleged participation in the Capitol riot last week https://t.co/7MVL9UNgQ8

Οι λογαριασμοί του Κέλερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν απενεργοποιηθεί, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες σε αυτά φαινόταν ότι πρόκειται για ένθερμο υποστηρικτή του Τραμπ.

Η πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Αμερικανικής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής, Σάρα Χίρσλαντ, εξέδωσε δήλωση, όπου καταδίκασε απερίφραστα τις ενέργειες της εισβολής στο Καπιτώλιο: «Αυτά τα γεγονότα δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες των ΗΠΑ και της Ολυμπιακής ομάδας της».

Olympic gold medal swimmer Klete Keller has been identified in this video. The athlete, who was spotted in this clip by former teammates, was wearing a U.S. Olympic team jacket. pic.twitter.com/SL1gUpSiih

— 🎙Dr. Comments-A-Lot 🇺🇸🇨🇺 (@WDCreports) January 13, 2021