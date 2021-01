Στην Βαγδάτη έφτασε σήμερα το πρωί (18/01/2021) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ. Συνοδευόμενος από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Ακάρ θα συζητήσει με τους συνομιλητές του -όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης- για την συνεργασία Τουρκίας και Ιράκ «στη μάχη κατά της τρομοκρατίας».

Κατά την παραμονή του στη Βαγδάτη, ο Ακάρ θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Ιράκ Μπαχράμ Σαλίχ, τον πρωθυπουργό Μουσταφά Αλ-Καντίμι και τον ομόλογό του υπουργό Έμυνας, Τζούμα Ανάντ.

#BREAKING

Turkey's Defense Minister and Chief of General Staff in Iraq's Baghdad

▪️The primary agenda of the visit is the cooperation between the two countries in fight against terrorism.

▪️They will meet Iraqi President Barham Salih, PM Mustafa Al-Kadhimi and DM Juma Anad. pic.twitter.com/I8KX3eRghf

— EHA News (@eha_news) January 18, 2021