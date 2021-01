Στην πολυτελή κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, μακριά από τους προβολείς που από σήμερα στράφηκαν στον Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη ζωή του, ως πρώην, πλέον, πρόεδρος των ΗΠΑ.

Την ώρα που η τελετή ορκωμοσίας του Δημοκρατικού διαδόχου του κορυφωνόταν στην Ουάσιγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας έφτανε με αυτοκίνητο στο Παλμ Μπιτς, συνοδευόμενος από καμιά τριανταριά οχήματα. Σε ένα από αυτά επέβαινε και ο στρατιωτικός ακόλουθος που μεταφέρει το περίφημο «βαλιτσάκι» με τους πυρηνικούς κωδικούς.

Ο Τραμπ ταξίδεψε στη Φλόριντα χρησιμοποιώντας, για τελευταία φορά, το προεδρικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν επίσης η σύζυγός του Μελάνια, ο γιος τους Μπάρον και τα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο, Ιβάνκα, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ. Ο πρώην πρόεδρος δεν έκανε καμία δήλωση στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στο Μαρ-α-Λάγκο είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες υποστηρικτές του, κρατώντας αμερικανικές σημαίες, λάβαρα της προεκλογικής εκστρατείας του και διάφορα πλακάτ. «Συντριπτική νίκη του Τραμπ», έγραφε το ένα από αυτά, που το κρατούσε, κλαίγοντας, μια γυναίκα. «Καλωσόρισες στο σπίτι» ή «Τραμπ 2024», έγραφαν άλλα. Η αυτοκινητοπομπή έκοψε ταχύτητα και ο Τραμπ φάνηκε να χαμογελάει και να χαιρετάει το πλήθος.

«Σας αγαπάμε», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι. Λίγο πιο πέρα, μια ομάδα υποστηρικτών του Μπάιντεν κρατούσε ένα πανό με το σύνθημα: «Έχασες».

Οι τελευταίες χάρες

Ο Κεν Κούρσον, ένας οικογενειακός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και αρχισυντάκτης μιας εφημερίδας της Νέας Υόρκης, πρώην ιδιοκτησίας του γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, συγκαταλέγεται σε εκείνους που ο Τραμπ απένειμε χάρη, λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία του στον Λευκό Οίκο. Αμερικανοί εισαγγελείς στο Μπρούκλιν τον Οκτώβριο απήγγειλαν κατηγορίες στον Κούρσον για διαδικτυακό εκφοβισμό που σχετιζόταν με το διαζύγιό του το 2015. Όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς, ο Κούρσον έστειλνε απειλητικά μηνύματα σε ανθρώπους, μεταξύ άλλων σε κάποιον τον οποίο κατηγόρησε για την κατάρρευση του γάμου του.

Ο Κούρσον, ένας πολιτικός σύμβουλος και πρώην συντάκτης ομιλιών του προσωπικού δικηγόρου του Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, διετέλεσε αρχισυντάκτης της εφημερίδας ιδιοκτησίας του Κούσνερ, The Observer από το 2013 μέχρι να παραιτηθεί το 2017. Η εφημερίδα στήριξε τον Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016. Οι εισαγγελείς είχαν αρχίσει να διερευνούν τον Κούρσον το 2018, μετά από έλεγχο μητρώου, και για αναφορές σχετικά με τον διορισμό του από τον Αμερικανό τέως πρόεδρο στο διοικητικό συμβούλιο του κυβερνητικού οργανισμού National Endowment for the Humanities. Ανακοινώνοντας τη χάρη, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μόνο λόγω του διορισμού του και ότι η πρώην σύζυγος του Κούρσον είχε εκφράσει «αηδία» για τη σύλληψή του.

Χάρη σε πρώην δικηγόρο

Ο πρώην, πλέον, πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια από τις τελευταίες πράξεις του στον Λευκό Οίκο, έδωσε χάρη στον πρώην δικηγόρο του, τον Άλμπερτ Πίρο, όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπός του.

Ο 73χρονος Πίρο εξέτισε ποινή φυλάκισης 11 μηνών για την κατηγορία της φοροδιαφυγής πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Παλαιότερα εκπροσωπούσε τον Τραμπ ως δικηγόρος του σε κτηματομεσιτικά ζητήματα. Είναι επίσης ο πρώην σύζυγος μιας από τις πιο ενθουσιώδεις οπαδούς του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στα μέσα ενημέρωσης, της Τζανίν Πίρο που παρουσιάζει την εκπομπή «Δικαιοσύνη με την δικαστή Τζανίν» στο Fox News. Οι Πίρο πήραν διαζύγιο το 2013.

«Τακτοποίησε» τους συμβούλους του

Σε μία από τις τελευταίες ενέργειές του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε οδηγία που επιτρέπει στα μέλη του προσωπικού του να αρχίσουν αμέσως να κάνουν λόμπινγκ, ανατρέποντας ένα δικό του εκτελεστικό διάταγμα του 2017 που είχε σκοπό να αποτρέψει τους βοηθούς του από το να χρησιμοποιούν την επιρροή τους για προσωπικό όφελος.

Οι περιορισμοί που ίσχυαν μέχρι πρότινος, ώστε να εκπληρωθεί μια προεκλογική υπόσχεση για «αποστράγγιση του βάλτου», είχαν βάλει στο στόχαστρο τη νοοτροπία του κατόχου εσωτερικής πληροφόρησης (insider) εναντίον της οποίας είχε κάνει εκστρατεία ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ και εμπόδιζε το είδος εκείνο των κερδοφόρων ασχολιών που, όπως είχε πει, κάνει τους πολιτικούς να είναι υποχρεωμένοι απέναντι σε επιχειρηματικά συμφέροντα αντί στους απλούς Αμερικανούς πολίτες.

Σε εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε στη διάρκεια της νύχτας, μερικές ώρες πριν από την προβλεπόμενη αποχώρησή του από τον προεδρικό θώκο, ο Τραμπ απέσυρε το διάταγμα περί δεοντολογίας σύμφωνα με το οποίο οι διορισμένοι από τον ίδιο αξιωματούχοι δεν θα έκαναν λόμπι για δικό τους οργανισμό έως και πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή τους, και δεν θα έκαναν λόμπι σε οποιονδήποτε διορισμένο στην κυβέρνηση για δύο χρόνια. Καλούσε επίσης να απαγορεύεται εφ΄όρου ζωής να εργάζονται για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων ή ξένων πολιτικών κομμάτων. «Ο άνδρας που υποσχέθηκε να αποξηράνει τον βάλτο έκανε ένα τεράστιο βήμα για να τον γεμίσει», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Νόα Μπουκμπάιντερ, εκτελεστικός διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics. «Δεν κάνεις πράγματα για τα οποία είσαι περήφανος στο μέσο της νύχτας όταν ελπίζεις ότι κανείς δεν σε παρακολουθεί».

Ο Τραμπ, που απέτυχε να επανεκλεγεί, αποχώρησε επίσημα το μεσημέρι ώρα ΗΠΑ (19:00 ώρα Ελλάδας), όταν ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν έδωσε τον νενομισμένο όρκο έπειτα από μια ταραχώδη εκλογική περίοδο που κορυφώθηκε με την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να εμποδίσουν το Κογκρέσο να επικυρώσει τα αποτελέσματα.

Ο Μπάιντεν θα διατάξει όσους έχει διορίσει να υπογράψουν μια δεοντολογική δέσμευση και θα επιβάλει σχετικούς δεοντολογικούς κανόνες «προκειμένου να διασφαλίσει πως οι υπάλληλοι της εκτελεστικής εξουσίας ενεργούν προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού και όχι για προσωπικό όφελος», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ομάδα μετάβασης του εκλεγμένου προέδρου.

Ο Τραμπ, μεσίτης ακινήτων και πρώην σταρ τηλεριάλιτι, δεν διαχώρισε ποτέ τον εαυτό του από τα επιχειρηματικά συμφέροντά του όσο βρισκόταν στην εξουσία, αν και είπε πως είχε παραδώσει τον καθημερινό έλεγχο στους δύο μεγαλύτερους γιους του. Η διευθέτηση, η οποία σύμφωνα με ορισμένους που ασχολούνται με τη δεοντολογία, δεν εμπόδισε να υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων, έχει οδηγήσει σε νομικές προκλήσεις. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε ανακαλέσει ένα δικό του διάταγμα που απαγόρευε σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους να κάνουν λόμπινγκ όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2001.

Η αποχώρηση

Τέλος εποχής την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 για την προεδρία Τραμπ, καθώς ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μην παραστεί στην ορκωμοσία, σπάζοντας την παράδοση. Για πρώτη φορά στα 150 χρόνια ο απερχόμενος πρόεδρος δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναχώρησε στις 8:15 τοπική ώρα από το Λευκό Οίκο για τελευταία φορά με το Marine Οne, το ελικόπτερο του Σώματος των Πεζοναυτών, το οποίο είχε προσγειωθεί στον κήπο του Λευκού Οίκου για να τον παραλάβει, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία.

Κατευθυνόμενος προς το ελικόπτερο μαζί με τη σύζυγό του, ο Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους για τα «πολλά επιτεύγματά» του στην αμερικανική προεδρία και πρόσθεσε ότι η Μελάνια «αγαπά τον αμερικανικό λαό».

Οι δηλώσεις Τραμπ στους δημοσιογράφους

Τις τελευταίες στιγμές της προεδρίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα «τέσσερα καταπληκτικά χρόνια» που πέρασε τον Λευκό Οίκο, κατά την διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Βάση Άντριους. Ο απερχόμενος πρόεδρος δεν θα υποδεχθεί τον Τζο Μπάιντεν στην αμερικανική προεδρία, αλλά ευχήθηκε καλή τύχη στην νέα αμερικανική κυβέρνηση.

«Θα επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε απευθυνόμενος στους οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί για να παρευρεθούν στην αποχαιρετιστήρια τελετή στην Βάση Άντριους. Παρόντα, τα μέλη της οικογένειάς του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάσθηκε στο Air Force One στην Βάση Άντριους μετά την σύντομη αποχαιρετιστήρια τελετή υπό τους ήχους του τραγουδιού «My Way». Το αεροσκάφος απογειώθηκε πριν από λίγα λεπτά μεταφέροντας τον απερχόμενο πρόεδρο στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα.

Στη μίνι φιέστα για το τέλος της προεδρίας του, στη Βάση Άντριους, πολλά στελέχη των Ρεπουμπλικανών δεν παρέστησαν. Απών ήταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Μάικ Πενς, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Τραμπ την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021. Ανάμεσα στον κόσμο που παρευρέθη στην τελετή ήταν βεβαίως και τα παιδιά του απερχόμενου προέδρου.

Άφησε επιστολή στον Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια επιστολή στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζαντ Ντίρι, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, λίγο μετά την αναχώρησή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του για περισσότερους από δύο μήνες, δεν έχει συγχαρεί μέχρι στιγμής τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του.

Η επιστολή που άφησε στο Οβάλ Γραφείο για τον διάδοχό του αποτελεί παράδοση στις ΗΠΑ. «Δεν είμαστε προσωρινοί κάτοχοι αυτής της θέσης», είχε γράψει πριν από τέσσερα χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα. «Αυτή η θέση μας καθιστά προστάτες των θεσμών και των δημοκρατικών παραδόσεων όπως το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων για τα οποία οι πρόγονοί μας πολέμησαν», συμπλήρωνε.

Οι ψηφοφόροι του Τραμπ εξακολουθούν να αρνούνται τη νίκη Μπάιντεν

Ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως και περίπου 75 εκατομμύρια συμπατριώτες τους και αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν σήμερα την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Εξακολουθούν να αρνούνται τη νίκη των Δημοκρατικών στις εκλογές, διαβεβαιώνουν ότι οι ταραχές στο Καπιτώλιο δεν προκλήθηκαν από υποστηρικτές του Τραμπ και φοβούνται ότι η επόμενη κυβέρνηση θα τους φιμώσει. Ακολουθούν μαρτυρίες ψηφοφόρων του Τραμπ, που συνέλεξε τηλεφωνικά το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Όταν ορκίστηκε ο Τραμπ, ήμουν τόσο χαρούμενη… Τώρα, δεν θέλω να δω τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά η Γκία Μάξον, καθηγήτρια γκόγκας, πιστή καθολική και ένθερμη οπαδός του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα. «Είχα πάει σε δύο συγκεντρώσεις του Τραμπ, ήταν εκπληκτικές εμπειρίες, απίστευτα θετικές και χαρμόσυνες. Οι υποστηρικτές του Τραμπ δεν διαπράττουν τέτοιες βιαιότερες (σ.σ. όπως στο Καπιτώλιο), ήταν σκηνοθετημένες για να τους κάνουν να σιωπήσουν. Φοβάμαι, είμαι θυμωμένη. Έμεινα έκπληκτη που κάτι τέτοιο συνέβη στην Αμερική. Φοβόμουν για την ασφάλεια (του Τραμπ) αυτά τα τέσσερα χρόνια, προσπάθησαν τόσο πολύ να τον ρίξουν. Τελικά, βρήκαν τον τρόπο να τον δολοφονήσουν», είπε.

«Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φύγει, αυτή θα είναι η αρχή κάποιου άλλου πράγματος, του Trump Media (σ.σ. όμιλος μέσων ενημέρωσης) ή κάποιου άλλου. Ελπίζω ότι θα ιδρυθεί ένα νέο κόμμα, το Κόμμα των Πατριωτών, αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο, το τέλος του δικομματισμού», κατέληξε.

Ο Ντακ ΜακΛίνκο, από την αγροτική κομητεία του Μπράντφορντ, στην Πενσιλβάνια, είπε ότι «δεν θέλει να δει να καταστρατηγείται το Σύνταγμα». «Αν οι Δημοκρατικοί καταργήσουν το κολέγιο των εκλεκτόρων, η αγροτική Πενσιλβάνια, η αγροτική Αμερική, δεν θα έχει πλέον φωνή, θα ακούγονται μόνο οι μεγάλες αστικές ζώνες», υποστήριξε.

«Η χώρα δεν ήταν ποτέ τόσο διχασμένη. Μας αντιμετωπίζουν σαν Ναζί. Ο παππούς μου πολέμησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είδε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης αμέσως μετά την απελευθέρωση, δεν υπάρχει χειρότερη προσβολή. Κι όμως, το κάνουν. Και μετά, λένε να ενώσουμε τη χώρα! Η διαδικασία καθαίρεσης (του Τραμπ) είναι αντισυνταγματική. Φαίνεται ότι ξεχνάνε πως τον ψήφισαν 75 εκατομμύρια άνθρωποι. Θα προσπαθήσουν να τον καταστρέψουν όταν φύγει, όμως εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει να παίζει κάποιον ρόλο (…) Το (κίνημα του) λαϊκού εθνικισμού είναι μεγαλύτερο από τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα εξαφανιστεί», διαβεβαίωσε.

Η Σάρον ΜακΓκέτρικ, εργαζόμενη σε ασφαλιστική εταιρεία στο Κλιαργουότερ της Φλόριντας είπε ότι «έχει την εντύπωση ότι (ο Μπάιντεν) θα ξηλώσει ό,τι έκανε ο Τραμπ».

«Θα ήθελα να δω να συνεχίζεται η μεταναστευτική πολιτική, με το τείχος (…) ή οι δασμοί σε βάρος της Κίνας… Έχω την εντύπωση ότι δεν θα έχουμε πλέον επιλογή, δεν θα έχουμε ελευθερία έκφρασης. Θέλουν επίσης να μας πάρουν τα όπλα», ισχυρίστηκε.

Για την ΜακΓκέτρικ, «όλη αυτή η κατάσταση με την Covid ενορχηστρώθηκε από την Κίνα, για να μας πολεμήσουν σε οικονομικό επίπεδο». Και επικαλέστηκε ως παράδειγμα την προσωπική της ιστορία: «Έχασα τη δουλειά μου τον Νοέμβριο του 2019 (…) βρήκα άλλη, ακριβώς πριν από την πανδημία (…) την ξανάχασα τον Οκτώβριο… Είμαι άγαμη μητέρα, έχω δυο παιδιά 28 και 18 ετών, όμως εγώ πληρώνω τους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη, μόνο πλούσιοι και φτωχοί. (…) Εγώ βγάζω 31.000 δολάρια τον χρόνο, οι στατιστικές δείχνουν ότι ανήκω στους φτωχούς. Ίσως δεν θα έπρεπε να είμαι τόσο προκατειλημμένη ότι (ο Τζο Μπάιντεν) δεν θα κάνει πράγματα για τη χώρα, όμως απλώς δεν του έχω εμπιστοσύνη, όπως είχα στον Τραμπ», κατέληξε.

