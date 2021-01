«Είναι ώρα για θετικά βήματα» ανέφερε σε προσωπική του ανάρτηση στο twitter, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι καλωσόρισε τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών στην Κομισιόν την Πέμπτη και έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συζητήσεις για τις επικείμενες ευκαιρίες και τις προκλήσεις».

Welcomed Minister @MevlutCavusoglu in @EU_Commission today. Constructive discussions about the opportunities and challenges ahead. Migration, security, people to people contacts and @EUErasmusPlus cooperation at the heart of a renewed EU-Turkey agenda. Time for positive steps. pic.twitter.com/vaamzbHG4H

Σημείωσε ότι η συνεργασία στο Mεταναστευτικό, την Aσφάλεια αλλά και το πρόγραμμα Erasmus Plus, βρίσκονται στην καρδιά της ανανεωμένης ατζέντας ΕΕ και Τουρκίας.

«Σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με τα επόμενα βήματα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας» είχε όπως ανακοίνωσε η ίδια, η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της συνάντησης του τούρκου υπουργού με τον επίτροπο που έχει ως αρμοδιότητα τη διεύρυνση Ολιβερ Βαρχέλι.

Brief exchange with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu on next steps in EU-Turkey relations.

Dialogue is essential, but we also expect credible gestures on the ground.

We will work with all our Member States to fulfill the mandate of the #EUCO. pic.twitter.com/tccuVzwD6z

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2021