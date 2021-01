Ένα εργοστάσιο όπου παράγονται και αποθηκεύονται δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca εκκενώθηκε μετά την παραλαβή ενός ύποπτου πακέτου. Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας είπε ότι οι αξιωματικοί βρέθηκαν στη βιομηχανική περιοχή του Ρέξαμ.

«Σήμερα το πρωί λάβαμε ένα ύποπτο πακέτο. Όλες οι σχετικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα. Κατόπιν συμβουλών από ειδικούς, εκκενώσαμε εν μέρει τον χώρο εν αναμονή πλήρους έρευνας». ανακοίνωσε το εργοστάσιο Wockhardt UK.

Bomb squad called to vaccine factory in Wrexham after reports of a suspicious looking package.

BBC reporting no injuries.

