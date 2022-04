Την αντίδραση ορισμένων ειδικών της δημόσιας υγείας προκάλεσε η είδηση ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις έλαβε το χάπι της Pfizer κατά της Covid-19 ενώ δεν είχε κανένα σύμπτωμα.

Asymptomatic covid and no medical issues isn’t an indication for Paxlovid.

And this same media wanted minute by minute updates and speculated endlessly about Trumps underlying health status based upon the treatments he was or wasn’t getting…🤷🏽‍♂️

— Jerome Adams (@JeromeAdamsMD) April 27, 2022