Μόσχα: Ξεκίνησαν στη Ρωσία οι πρόβες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου, κατά την οποία εορτάζεται η 77η επέτειος από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά των Ναζί στον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο» του 1941-1945.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η πρώτη πρόβα για την παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας με πεζές μονάδες και μηχανοκίνητη φάλαγγα, ενώ δεν έλειπαν φυσικά και τα πυρηνικά.

Nukes on Moscow’s streets are always horrifyingly sinister. Is this the new Sarmat missile? Possibly – during rehearsals we don’t get the hardware low down. Particularly hideous in my photo is the fact it’s parked up next to the Ukrainian restaurant, Odessa Mama. pic.twitter.com/AEbPJCwKfT — Diana Magnay (@DiMagnaySky) April 28, 2022

Η 9η Μαΐου φέρεται να είναι μια ημερομηνία όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να έχει τελειώσει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από πολλούς μάλιστα, η κίνηση να κατεβάσει τα πυρηνικά του όπλα στο κέντρο της πόλης, θεωρείται επίδειξη ισχύος καθώς, η πιθανή χρήση τους έχει πέσει αρκετές φορές στο τραπέζι από το Κρεμλίνο, ακόμα και από τον ίδιο τον Πούτιν.

Moscow now. Victory parade rehearsal. Nukes right in the front. This will be a show. pic.twitter.com/hJ8ArISFNv — Dmitri 🇺🇦 (@mdmitri91) April 28, 2022

#Russia held its first parade rehearsal at night in Moscow’s Red Square Thursday. An official #parade will be held on May 9 with 33 formations, and more than 10,000 soldiers participating in celebrating the 77th anniversary of the Great Patriotic War. pic.twitter.com/BzWHIk32vB — People’s Daily app (@PeoplesDailyapp) April 29, 2022

