Στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην άμβλωση υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Το διάταγμα υπεγράφη και μετά τις αυξανόμενες πιέσεις από τους Δημοκρατικούς, που θέλησαν μια πιο δυναμική απάντηση στο ζήτημα, μετά την ανατροπή τον περασμένο μήνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης Ρόου εναντίον Γουέιντ που νομιμοποιούσε την άμβλωση.

Join me as I make an announcement on protecting access to reproductive health care services. https://t.co/WtFjnVLdx9

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε για άλλη μια φορά την απόφαση του δικαστηρίου και προέτρεψε γυναίκες και άντρες να ψηφίσουν υπέρ των υποψηφίων του Δημοκρατικού κόμματος τον Νοέμβριο.

«Δεν ήταν μια απόφαση που καθοδηγήθηκε από το Σύνταγμα, παρά τα όσα υποστήριξε η πλειοψηφία των δικαστών, αυτή δεν ήταν μία απόφαση που καθοδηγήθηκε από την Ιστορία», είπε ο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο. Δίπλα του βρισκόταν η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις και ο υπουργός Υγείας Χαβιέ Μπεσέρα.

Με το εκτελεστικό διάταγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αμβλύνει ορισμένες κυρώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες που ζητούν άμβλωση. Ωστόσο δεν μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβασή τους στην άμβλωση σε εθνικό επίπεδο.

Με το διάταγμα, το υπουργείο Δικαιοσύνης καλείται να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να προστατεύσει τις γυναίκες που αναζητούν άμβλωση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του δικαιώματος των γυναικών να ταξιδεύουν σε άλλη πολιτεία για τον σκοπό αυτό, όπως και την προστασία στην πρόσβαση στα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court’s extreme decision to overturn Roe v. Wade.

It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women’s health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022