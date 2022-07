Στο ηχητικό ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η γυναίκα τον προσέγγισε το 2017 ζητώντας του εξηγήσεις για όσα έγιναν το 2008. Ο Τζόνσον, όπως ακούγεται στο απόσπασμα δεν αρνείται τα όσα του προσάπτει η νεαρή γυναίκα. Η ιστορία αυτή προστίθεται στον απόηχο και άλλων παρόμοιων καταγγελιών που βαραίνουν την βρετανική κυβέρνηση, αλλά και τον Μπόρις Τζόνσον προσωπικά.

EXCLUSIVE: Boris Johnson lobbied for a public role for a young woman who says he abused his power to have a sexual relationship with her

The PM was confronted at the height of the #MeToo movement in 2017, when she told him she was still “shaken and upset”https://t.co/FZtujTL2D1 pic.twitter.com/h85BlqHRNw

— Gabriel Pogrund (@Gabriel_Pogrund) July 9, 2022