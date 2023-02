Νέος μεγάλος σεισμός παρομοίου μεγέθους με αυτόν που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.300 ανθρώπων σε Συρία και Τουρκία σημειώθηκε στις 12:24 (ώρα Ελλάδας) στην Τουρκία.

Δημοσιογράφος κατέγραψε τη στιγμή του μεγάλου σεισμού

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν 67χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σε μια από τις περιοχές δηλαδή που διεξάγονται επιχειρήσεις διασώσεις εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Από την πλευρά της η τουρκική AFAD ανακοίνωσε ότι σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε με επίκεντρο την πόλη Καχραμανμαράς.

Το Παρατηρητήριο Καντιλί υπολογίζει τον σεισμό στα 7,5 Ρίχτερ και δίνει εστιακό βάθος 16,4 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ένα μεγάλο γεωγραφικό τόξο, ενώ υπάρχουν αναφορές για πλήγματα ακόμα και στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό.

