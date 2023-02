Σεισμός Τουρκία: Σοβαρές ζημιές υπέστη το κάστρο του Γκαζιαντέπ, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

«Ορισμένοι από τους προμαχώνες στο ανατολικό, νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα του ιστορικού κάστρου στην κεντρική περιοχή Σαχινμπέι καταστράφηκαν από τον σεισμό και τα συντρίμμια σκορπίστηκαν στον δρόμο. Τα σιδερένια κιγκλιδώματα γύρω από το κάστρο ήταν διάσπαρτα στα γύρω πεζοδρόμια. Ο τοίχος αντιστήριξης δίπλα στο κάστρο κατέρρευσε επίσης. Σε ορισμένους προμαχώνες παρατηρήθηκαν μεγάλες ρωγμές», μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο θόλος και ο ανατολικός τοίχος του ιστορικού τζαμιού Sirvani, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο κάστρο και λέγεται ότι χτίστηκε τον 17ο αιώνα, κατέρρευσαν επίσης εν μέρει, πρόσθεσε το ίδιο μέσο.

❗🇹🇷 The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y

