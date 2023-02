Συγκλονίζουν οι σκηνές σε Τουρκία και Συρία, με παιδιά να απεγκλωβίζονται από τα συντρίμμια. Οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν ένα βρέφος μόλις 8 μηνών και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Ήταν μόνο με το φορμάκι που φορούσε στον ύπνο του.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα νεκρά παιδιά είναι αμέτρητα, μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Η Αϊσέ κατάφερε να βγει ζωντανή από τα χαλάσματα. Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε ήταν ο διασώστης που την έσωσε και προσπάθησε να της δώσει κουράγιο. Ο πατέρας της είχε βγει ζωντανός μαζί τη γυναίκα του και τον γιο τους.

Στην Αζάζ, στη Συρία, ένας διασώστης κρατά στα χέρια του ένα κοριτσάκι.

A children was rescued from the rubble in #Şanlıurfa, #Turkey 🇹🇷

may allah keep everyone safe🤲 🥺#deprem #earthquake #Turkey #İstanbul #Syria pic.twitter.com/j5zUwSumUO

— Zia Ullah Khan (@ZiaUlla78414856) February 6, 2023