Μια βιβλική καταστροφή κι ένα ασύλληπτο ανθρωπιστικό δράμα είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Τουρκία και τη Συρία μετά από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που άφησε πίσω του πάνω από 5.000 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και ολόκληρες πόλεις ισοπεδωμένες.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι δήλωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς που έπληξαν τη νοτιοανατολική Τουρκία αυξήθηκε σε 3.419, ενώ με βάση τα επίσημα στοιχεία από τη Συρία, άλλοι 1.602 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανεβάζοντας το σύνολο σε 5.021.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Οκτάι δήλωσε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την αποστολή βοήθειας σε πληγείσες περιοχές καθώς και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με τον Οκτάι, μόνο οχήματα διάσωσης και παροχής βοήθειας επιτρέπεται να κινούνται προς ή από το Χατάι, το Καχραμάνμαρας και το Αντιγιαμάν, τρεις από τις πλέον πληγείσες επαρχίες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται σε αυτές τις τρεις επαρχίες καθώς και στη Μαλάτια, πρόσθεσε ο Οκτάι.

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για να διασώσουν επιζώντες που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα, με 12.000 εθελοντές και διασώστες να κατευθύνονται σήμερα προς τις πληγείσες περιοχές από το φονικό σεισμό.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τη διάσωση εγκλωβισμένων στα ερείπια των κατεδαφισμένων από τον σεισμό πολυκατοικιών και κτιρίων στη Νοτιοανατολική Τουρκία και στη Βόρεια Συρία, αλλά τα περιθώρια στενεύουν και σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών υπάρχει ένα «κρίσιμο παράθυρο 72 ωρών», που κλείνει γρήγορα.

Οι μέχρι τώρα διασώσεις εγκλωβισμένων από τα ερείπια αναπτερώνουν μεν τις ελπίδες των διασωστών, των εθελοντών, ακόμη και σεισμόπληκτων πολιτών που σπεύδουν να τους συνδράμουν, αλλά, λόγω και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις σεισμόπληκτες περιοχές στις δύο πλευρές των συνόρων, τα περιθώρια επιβίωσης στενεύουν.

«Ο Θεός είναι μεγάλος» φωνάζουν οι διασώστες κατά διαστήματα, όταν καταφέρνουν να βγάλουν κάποιο άνθρωπο ζωντανό.

Πολλές είναι, όμως, και οι σοροί που ανασύρονται, βυθίζοντας στη θλίψη τις ομάδες διάσωσης αλλά και όσους παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις προσπάθειές τους.

(VIDEO) Drone footage shows rescuers working in below-freezing temperatures as they search for survivors in the rubble of collapsed buildings in Malatya, one of Türkiye’s 10 southern provinces impacted in Monday’s deadly earthquakes pic.twitter.com/IdywdLWunF

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023