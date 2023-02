Ο κυκλώνας Freddy σαρώνει τη Μαδαγασκάρη, με αποτέλεσμα έναν νεκρό ήδη από τους θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις στη χώρα.

Οι Αρχές της νησιωτικής χώρας της ανατολικής Αφρικής έχουν αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων και των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ ανέφεραν ήδη τον πρώτο θάνατο λόγω του κυκλώνα Freddy.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης, ο κυκλώνας Freddy έφθασε απόψε στο νοτιοανατολικό άκρο της νησιωτικής χώρας, ελαφρώς εξασθενημένος, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα κατά μέσον όρο και ριπές που έφθαναν τα 180 χλμ/ώρα.

Σε σχετική ανακοίνωση, υπογράμμιζε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι παράκτιες περιοχές, κάνοντας λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις και κύματα ύψους άνω των 8 μέτρων στα ανοικτά των νοτιοανατολικών ακτών της Μαδαγασκάρης.

Ένας 27χρονος πνίγηκε κοντά στο λιμάνι του Μαχανόρο, ενώ περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην περιοχή Βατοβάβι, ανέφερε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

«Στέγες σπιτιών παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους» δήλωσε κάτοικος της πόλης Μαναντζάρι.

Maputo waterfront on the evening of February 21, 2023 as Mozambique braces for #cycloneFreddy. The storm is currently passing over Madagascar and Mauritius. pic.twitter.com/KDG45keJQS

— Zenaida Machado (@zenaidamz) February 21, 2023