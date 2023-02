Δύο άνθρωποι έχασαν, την Τετάρτη, τη ζωή τους και τουλάχιστον 53 αναζητούνται, έπειτα από κατάρρευση στοών ανθρακωρυχείου, στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, στο βόρειο τμήμα της Κίνας.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 13:00 (τοπική ώρα) το μεσημέρι της Τετάρτης. Η επιχείρηση διάσωσης διεξάγεται από οκτώ ομάδες, που αποτελούνται από 334 διασώστες, 129 οχήματα διάσωσης διαφόρων τύπων και εννέα εμπειρογνώμονες. Συνδράμουν επίσης διασώστες από κοντινές περιοχές.

«Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των αγνοουμένων και τηνπερίθαλψη των τραυματιών» δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ενώ ο πρωθυπουργός, Λι Κετσιάνγκ, ζήτησε ταχεία έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Chinese President Xi Jinping demanded all-out efforts in search and rescue of the missing and treatment of the injured after a coal mine collapsed in Alxa League, north China’s Inner Mongolia Autonomous Region https://t.co/VrwPd74SGz pic.twitter.com/GUJyxozKAJ

— China Xinhua News (@XHNews) February 22, 2023