Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε καταυλισμό για πρόσφυγες Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές κατέστρεψε κατοικίες και άφησε περί τους 12.000 ανθρώπους άστεγους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Camp 11 της Cox’s Bazar, μεθοριακή περιοχή στα νοτιοανατολικά όπου ζουν τουλάχιστον 1 εκατ. πρόσφυγες Ροχίνγκια. Οι περισσότεροι έφυγαν για να γλιτώσουν από την καταστολή του στρατού στη Μιανμάρ το 2017. Η πυρκαγιά έκανε μερικούς από αυτούς και πάλι άστεγους.

Η αστυνομία δεν είχε εξαρχής κάποια εκτίμηση για τις ζημιές σε κατοικίες ή για απώλειες.

Massive fire in a Rohingya refugee camp in Bangladesh- Rohingya is probably the worst suffering ethnic group in the world and no one seems to care! pic.twitter.com/86rRQB5l7H

