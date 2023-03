Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, Κύπριοι φοιτητές έξω από το Πανεπιστήμιο King’s College στο Λονδίνο.

Ειδικότερα, η γνωστοποίηση της παρουσίας του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ σε εκδήλωση που διοργάνωσε η τουρκική κοινότητα του πανεπιστημίου με τίτλο «Το μέλλον στο Κυπριακό», προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φοιτητών της Φοιτητικής Παράταξης Μέτωπο ΗΒ, που τελικώς έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι το πανεπιστήμιο ουδέποτε συναίνεσε στη διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης.

Εξήγησαν μάλιστα πως αυτό που συμφωνήθηκε ήταν μία κλειστή, ιδιωτική συνάντηση την οποία ζήτησε η τουρκική πρεσβεία, όπου ο Τατάρ θα παρευρισκόταν για να μιλήσει σε Τούρκους φοιτητές τους.

«Πολύ απλά η Τουρκική κοινότητα του πανεπιστημίου μεταμόρφωσε έναν κλειστό, ιδιωτικό διάλογο με Τούρκους φοιτητές σε ανοιχτό κάλεσμα υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου, προωθώντας εκδήλωση με επίσημο καλεσμένο τον Ερσίν Τατάρ για προώθηση των θέσεων του στο Κυπριακό» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η φοιτητική παράταξη.

Πάντως σε λογαριασμούς Τούρκων και Τουρκοκύπριων φοιτητών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονται εικόνες από την διαμαρτυρία, επιχειρώντας να την παρουσιάσουν ως επίθεση στα αυτοκίνητα που μετέφεραν τον Τατάρ και τη συνοδεία του.

Όπως αναφέρουν τουρκοκυπριακά μέσα, η βρετανική αστυνομία «περιόρισε» τους φοιτητές, ενώ Τούρκοι που μετέβησαν στο σημείο για να υποστηρίξουν τον Τατάρ αντέδρασαν στις αποδοκιμασίες.

Are these people supposed to be our compatriots? The TRNC’s convoy as well as the Turkish society of Kings College were attacked and abused.

Chants of a so-called occupation as well as calling Turkish Cypriots settlers were shouted right before the convoy was attacked.… pic.twitter.com/Up6NW7JKdk

— Y.T.C (@Young_Turk_Cyp) March 29, 2023