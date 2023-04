Η αποστολή στην Ουκρανία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε “σοκαρισμένη” από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και το οποίο φαίνεται να δείχνει τον αποκεφαλισμό ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου από Ρώσο στρατιώτη.

Η αποστολή του ΟΗΕ αναφέρθηκε επίσης και σε δεύτερο βίντεο το οποίο δείχνει “ακρωτηριασμένα πτώματα, προφανώς Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου” και ζήτησε “αυτά τα περιστατικά να αποτελέσουν αντικείμενο πραγματικής έρευνας και οι δράστες τους να λογοδοτήσουν”.

Εξάλλου η ΕΕ θα ζητήσει “να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί εγκλημάτων πολέμου” στην Ουκρανία, όπως τόνισε σήμερα η Ναμπίλα Μασράλι εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Η ΕΕ “δεν διαθέτει πληροφορίες για την αυθεντικότητα του βίντεο”, αλλά “αν αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία ακόμη σκληρή υπενθύμιση της απάνθρωπης φύσης της ρωσικής επιθετικότητας”, πρόσθεσε η ίδια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στα social media πως «υπάρχει κάτι που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να αγνοήσει. Πόσο εύκολα σκοτώνουν αυτά τα κτήνη (σ.σ. οι Ρώσοι). Αυτό το βίντεο που δημοσιεύτηκε από τα ρωσικά κανάλια, δείχνει την εκτέλεση Ουκρανού αιχμαλώτου… Δεν υπάρχουν άνθρωποι γι’ αυτούς. Ένας γιος, ένας αδελφός, ένας σύζυγος, το παιδί κάποιου. Αυτό είναι βίντεο της Ρωσίας που απλά προσπαθεί να μετατρέψει τη θηριωδία σε νέο κανόνα. Να μετατρέψει σε συνήθεια το να καταστρέφεται η ζωή».

«Δεν είναι ατύχημα. Δεν είναι μεμονωμένο συμβάν. Έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Συνέβη στην Μπούτσα. Χιλιάδες φορές. Όλοι πρέπει να αντιδράσουν. Κάθε ηγέτης. Μην περιμένετε να ξεχαστεί. Ο χρόνος θα περάσει. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τίποτα. Ούτε θα συγχωρήσουμε τους δολοφόνους. Θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για τα πάντα. Η τρομοκρατία πρέπει να ηττηθεί. Κανείς δεν θα καταλάβει αν οι ηγέτες δεν αντιδράσουν. Απαιτείται δράση τώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don’t expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023