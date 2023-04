Ενώπιον του δικαστηρίου βρέθηκε, τη Μεγάλη Παρασκευή, ο 21χρονος Εθνοφρουρός, ο οποίος κατηγορείται για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, o εθνοφρουρός Jack Teixeira κατηγορήθηκε για μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση και διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων και υλικών.

Ο δικαστής δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για υπερασπιστής δημοσίου συμφέροντος.

O Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ ανέφερε, σε σύντομη δήλωσή του, ότι είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει κατηγορίες βάσει του νόμου περί κατασκοπείας, οι οποίες επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών ανά έγγραφο.

Στο πλήρες έγγραφο καταγγελίας, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, επιβεβαιώνεται ότι ο Jack Teixeira κατείχε κορυφαία άδεια ασφαλείας από το 2021 ως μέρος του ρόλου του στην Εθνοφρουρά της Αεροπορίας.

Το έγγραφο αναφέρει, επίσης, ότι προήχθη τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους στον βαθμό του Αεροπόρου Πρώτης Τάξης.

Στην ένορκη κατάθεση, η οποία δόθηκε από τον ειδικό πράκτορα του FBI Patrick Lueckenhoff, στο δικαστήριο, αναφέρεται ότι ο Teixeira θα είχε «υπογράψει μια ισόβια δεσμευτική συμφωνία μη αποκάλυψης» για να αναλάβει τον ρόλο.

Ο Luekenoff προσθέτει ότι ο ύποπτος «θα έπρεπε να αναγνωρίσει ότι η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη προστατευμένων πληροφοριών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις».

Το έγγραφο αναφέρει, επίσης, ότι ο Texieira είχε πρόσβαση σε «άλλα προγράμματα υψηλής διαβάθμισης» ήδη από το 2021.

Σύμφωνα με το έγγραφο που περιγράφει τις κατηγορίες εναντίον του, ο ύποπτος χρησιμοποίησε τον κυβερνητικό υπολογιστή του, στις αρχές Απριλίου, για να αναζητήσει απόρρητες αναφορές πληροφοριών για τη λέξη «διαρροή».

Το έκανε μόλις εμφανίστηκαν τα πρώτα άρθρα σχετικά με τη διαρροή, στις 6 Απριλίου, αναφέρει το έγγραφο.

Οι Αρχές ισχυρίζονται ότι ο Teixeira έψαχνε μέσα από απόρρητες αναφορές για πληροφορίες σχετικά με το ποιος πίστευε ότι η κοινότητα των πληροφοριών των ΗΠΑ μετέδωσε τις απόρρητες πληροφορίες του Πενταγώνου.

«Σ’ αγαπώ» τού φώναξε ο πατέρας του στο δικαστήριο

Ο Teixeira εμφανίστηκε, εν τω μεταξύ, ενώπιον δικαστηρίου στη Βοστώνη, προκειμένου να λάβει γνώση των σε βάρος του κατηγοριών.

Ο 21χρονος, φορώντας χειροπέδες και χακί φόρμα φυλακής, άκουσε κατηγορίες λίγο μετά τις 10 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ ο πατέρας του, που βρισκόταν στον χώρο, του φώναξε «Σ’ αγαπώ, Τζακ!».

Εκείνος απάντησε: «Σ’ αγαπώ κι εγώ μπαμπά».

Accused Pentagon leaker, Jack Teixeira’s family leaves court after his initial appearance this morning at the federal courthouse in Boston. @NBCNews pic.twitter.com/0e3nxFMslB

— Brian Michael (@BrianMichaelNBC) April 14, 2023