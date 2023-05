Βελιγράδι – δημοτικό σχολείο: Αιματοκύλισμα σε δημοτικό σχολείο στο κέντρο του Βελιγραδίου σήμερα, Τετάρτη 3/5. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές στα σερβικά ΜΜΕ, ένας σχολικός φύλακας και οχτώ μαθητές έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενός 14χρονου, αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο μόνο για τραυματισμό παιδιών.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο μαθητής της 7ης τάξης εισήλθε στο κτήριο του σχολείου στις 8:30 το πρωί και άρχισε να πυροβολεί εναντίον αρκετών συμμαθητών του και μελών του προσωπικού.

Το Δημοτικό Σχολείο «Vladislav Ribnikar» βρίσκεται στη συνοικία Βράτσαρ της σερβικής πρωτεύουσας, όπου υπάρχουν πολλά μουσεία και πρεσβείες. Μεγάλο μέρος της περιοχής αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν μπροστά από το σχολείο.

Όπως αναφέρει η Mirror, οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο μετά την επίθεση βρήκαν το αγόρι να στέκεται με το όπλο στο χέρι, αφού είχε ανοίξει πυρ εναντίον μαθητών και προσωπικού. Ο δράστης έχει πλέον συλληφθεί.

Ο έφηβος Kosta Kecmanovic που άνοιξε πυρ στο σχολείο

Πλάνο από τη στιγμή της σύλληψης του 14χρονου

