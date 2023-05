Συνελήφθη o 21χρονος δράστης που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 14 σε χωριό κοντά στο Βελιγράδι, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS TV.

Ο 21χρονος σκόρπισε τον θάνατο στα χωριά Ντούμπονα και Σέπσιν, πυροβολώντας με αυτόματο όπλο αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητο του. Το τηλεοπτικό δίκτυο Nova S μεταδίδει ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 8 ανθρώπων και ο τραυματισμός άλλων 14.

Οι πληροφορίες ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε στους 10 δεν επιβεβαιώνεται από τα σερβικά ΜΜΕ, τα οποία επιμένουν πως οι νεκροί είναι 8, επικαλούμενοι το υπ. Εσωτερικών της χώρας.

“Έπειτα από μεγάλο ανθρωποκυνηγητό, μέλη του υπουργείου Εσωτερικών συνέλαβαν τον Ου.Μπ., γεννηθέντα το 2002, στην περιφέρεια του Κραγκούγεβατς”, στην κεντρική Σερβία, σημείωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του, όπου προσθέτει ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Το υπουργείο Υγείας απηύθυνε έκκληση για δωρεές αίματος για τους τραυματίες, σύμφωνα και πάλι με το RTS.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναμένεται να απευθυνθεί στο έθνος γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (11:30 ώρα Ελλάδος).

