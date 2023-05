Οκτώ μήνες μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και την άνοδο του στο θρόνο ο 74χρονος μονάρχης, συνοδευόμενος από την 75χρονη βασίλισσα Καμίλα, θα λάβει το στέμμα και το χρίσμα στο αββαείο του Ουεστμίνστερ ενώπιον 2.300 προσκεκλημένων και εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Από το πρωί σήμερα, ο Κάρολος και η Καμίλα υποδέχονται τους λαμπερούς καλεσμένους τους στο Μπάκιγχαμ για τη λαμπερή δεξίωση πριν την τελετή στέψης.

This is the cope that will be worn by our Dean, the Very Reverend Dr David Hoyle, at tomorrow's #Coronation.

Made from crimson velvet and decorated with embroidered flowers and stars, the cope was made for the coronation of Charles II in 1661 and is the oldest in our collection. pic.twitter.com/vek60RVHme

