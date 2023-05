Κόσοβο: Στρατιώτες του ΝΑΤΟ φρουρούν σήμερα ένα δημοτικό κτίριο στην πόλη Ζβέτσαν του Κοσόβου, όπου τη Δευτέρα 29/5, 30 στρατιώτες του ΝΑΤΟ και 52 Σέρβοι διαδηλωτές τραυματίσθηκαν σε συγκρούσεις.

Η αρχή της κρίσης έγινε όταν στην περιοχή του βορείου Κοσόβου, όταν οι Σέρβοι μποϊκόταραν τις δημοτικές εκλογές με αποτέλεσμα δήμαρχοι αλβανικής καταγωγής να αναλάβουν καθήκοντα.

Οι αρχές του Κοσόβου έχουν κατηγορήσει τον Βούτσιτς ότι αποσταθεροποιεί το Κόσοβο ενώ ο Σέρβος πρόεδρος κατηγορεί τις αρχές του Κοσόβου ότι προκαλούν πρόβλημα επιμένοντας να εγκαταστήσουν νέους δημάρχους.

Serbian military convoys are headed towards Kosovo.

Serbian President Vucic will address the nation at 20:00 local time (less than one hour). pic.twitter.com/QONvdIX26N — Spriter (@Spriter99880) May 29, 2023

Την ίδια ώρα η Σερβία έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις της σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και και διέταξε την μετακίνηση μονάδων προς τα διοικητικά σύνορα με το Κόσοβο.

Σήμερα Σέρβοι του Κοσόβου έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το δημοτικό κτίριο στο Ζβέτσαν, όπου ξέσπασαν και πάλι επεισόδια αν και αρχικά η κατάσταση ήταν ήρεμη.

Στρατιώτες της νατοϊκής δύναμης, γνωστής ως KFOR,από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία και την Πολωνία στέκονται φρουροί με ειδική εξάρτυση για την αντιμετώπιση ταραχών.

NATO soldiers in Kosovo attack Serbs who defend themselves like real lions. pic.twitter.com/TluaYUHq9V — RadioGenova (@RadioGenova) May 29, 2023

Σε μια άλλη πόλη με σερβική πλειοψηφία, το Λεποσάβιτς, ο αλβανικής καταγωγής δήμαρχος δεν μπορούσε να φύγει από το γραφείο του για περισσότερο από 24 ώρες εξαιτίας των διαδηλωτών που βρίσκονταν έξω απ’ αυτό, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε τις χθεσινές βιαιότητες «με τους εντονότερους όρους».

«Οι βίαιες πράξεις εναντίον στρατευμάτων @NATO_KFOR, πολιτών και αστυνομικών είναι απολύτως απαράδεκτες», έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter.

Το ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «εντελώς απαράδεκτες» επιθέσεις στο Κοσσυφοπέδιο.

President Aleksandar Vucic put the Serbian army on the highest level of combat alert after around 25 NATO peacekeeping soldiers defending town halls in northern Kosovo were injured in clashes with Serbs as they protested against ethnic Albanian mayors https://t.co/v3JoygUJwA pic.twitter.com/wnraYtuOf4 — Reuters (@Reuters) May 30, 2023

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στο δημόσιο ραδιοσταθμό της RAI πως μίλησε χθες, Δευτέρα, το βράδυ με τον Βούτσιτς και με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Αλμπίν Κούρτι.

«Τους κάλεσα να επιδείξουν ηρεμία … να εγκαταλείψουν τη βία και ελπίζω ότι άκουσαν, έδειξαν και οι δύο μεγάλη προθυμία, θα δούμε», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Στο Παρίσι, η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών Αν-Κλερ Λεζάντρ ανέφερε σε δήλωσή της πως «είναι περισσότερο σημαντικό παρά ποτέ για την Πρίστινα και για το Βελιγράδι να δείξουν υπευθυνότητα επιστρέφοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με διάθεση συμβιβασμού στην υπηρεσία της ειρήνης και της ευημερίας των σέρβων και των κοσοβάρων πολιτών».

Η Γαλλίδα εκπρόσωπος κάλεσε τα δύο μέρη, ιδιαίτερα την κυβέρνηση του Κοσόβου, να λάβουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσουν τις εντάσεις.

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε να τεθεί σε κίνδυνο η περιφερειακή σταθερότητα, δεδομένου του κρίσιμου διεθνούς πλαισίου. Αυτό είναι ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας», υπογράμμισε.

The Serbian protest in Zvecan in Kosovo was legitimate and peaceful. At one point NATO soldiers threw stun grenades at unarmed Serbs to disperse the crowd. As a result, the Serbs defended themselves like real lions. pic.twitter.com/Iec2PLOjb0 — RadioGenova (@RadioGenova) May 30, 2023

