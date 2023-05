Κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος πραγματοποίησε έναν «άσκοπα επιθετικό» ελιγμό κοντά σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ, αρμόδια για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, αναφέρει ότι το κινεζικό αεροσκάφος J-16 πραγματοποίησε τον ελιγμό την περασμένη εβδομάδα, αναγκάζοντας το αμερικανικό RC-135 να πετάξει μέσα από τους στροβίλους απορρεύματός του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πετούν, να πλέουν και να λειτουργούν –με ασφάλεια και υπευθυνότητα– όπου το διεθνές δίκαιο το επιτρέπει» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Βίντεο δείχνει ένα μαχητικό να περνά μπροστά από τη μύτη του αμερικανικού αεροπλάνου και το κόκπιτ του RC-135 τρέμει από τις αναταράξεις.

▶️ The U.S. military says a Chinese fighter jet flew close to one of its reconnaissance aircraft during a patrol mission over the South China Sea last week. https://t.co/qRfh877Dcf pic.twitter.com/2C3rR9atVo

— Voice of America (@VOANews) May 31, 2023