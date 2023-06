Ουκρανία: Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι πρώτες φωτογραφίες από την ανατίναξη του φράγματος Καχόβκα, που συγκρατεί 18,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνα.

H δορυφορική εικόνα που εξασφάλισε το BBC, δείχνει εκτεταμένες ζημιές στο κεντρικό τμήμα του φράγματος και σε ένα τμήμα του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού στην ανατολική όχθη του ποταμού Ντνίπρο.

Ανησυχία εκφράζεται, την ίδια στιγμή, όχι μόνο για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όσο και για άλλες κοινότητες που θα επηρεαστούν από την έκρηξη του φράγματος και αντιμετωπίζουν την απειλή των εκτεταμένων πλημμυρών. Μπορεί, μάλιστα, να επηρεαστούν και περιοχές 85 χλμ από το σημείο της καταστροφής.

Το ρήγμα στο φράγμα της Νόβα Καχόβκα προκαλεί φόβους για σημαντικές συνέπειες στην πανίδα και τη χλωρίδα της νότιας Ουκρανίας.

A Ukrainian police officer in Kherson is seen rescuing a dog from a fish trap it was stuck in. #SlavaUkraini #OSINT #UkraineRussiaWar️ #UkraineWar #Ukraine pic.twitter.com/ra6oqg8V75

A torrent of water burst through a gaping hole in a dam on the Dnipro River that separates Russian and Ukrainian forces in southern Ukraine, flooding a swathe of the war zone and forcing villagers to flee https://t.co/0oMMp8IlSH pic.twitter.com/Suj8eKYl3k

— Reuters (@Reuters) June 6, 2023