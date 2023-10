Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα, όπου πολλά νοσοκομεία έχουν γίνει καταφύγια για εκατοντάδες ανθρώπους ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις τόσο στον αραβικό κόσμο, όσο και στη Δύση.

Η στιγμή του βομβαρδισμού στη Γάζα:



Ο ισραηλινός στρατός και ο ίδιος ο Νετανιάχου επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας στην παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, λέγοντας ότι τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού υποδεικνύουν ότι το νοσοκομείο επλήγη κατά την αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

“Όλος ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει: Βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο στη Γάζα και όχι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Αυτοί που δολοφόνησαν βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονούν επίσης τα δικά τους παιδιά”, δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Al-Ahli Hospital, which was attacked by lsraeli warplanes in a strike that killed more than 500 Palestinians. pic.twitter.com/tXlVJfhFn3

Το Ισραήλ αναφέρει πως το αραβικό δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε βίντεο στο οποίο απεικονίζεται πύραυλος της Ισλαμικής Τζιχάντ ο οποίος αστόχησε και χτύπησε το νοσοκομείο, προκαλώντας την τραγωδία.

Η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Ισραήλ στο Twitter

«Μια εκπομπή του Al Jazeera κατέγραψε τη στιγμή που η Ισλαμική Τζιχάντ εκτόξευσε μια ρουκέτα η οποία χτύπησε ένα νοσοκομείο στη Γάζα, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους», αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στο Twitter.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk

Ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια είπε ότι «η σφαγή στο νοσοκομείο είναι ένα νέο σημείο καμπής και μια πλημμύρα που θα προστεθεί στην πλημμύρα της Αλ Άκσα» και χαρακτήρισε το Ισραήλ πλήρως υπεύθυνο για τα αθώα θύματα.

Ο ηγέτης της Χαμάς ανέφερε επίσης ότι οι Αμερικανοί που παρείχαν απεριόριστη κάλυψη στο Ισραήλ φέρουν την ευθύνη για τη σφαγή του νοσοκομείου Baptist. «Ο εχθρός δεν σέβεται τις αξίες, τους νόμους, τα έθιμα ή τις νομοθεσίες. Ο εχθρός έχει αυταπάτες αν νομίζει ότι αυτές οι σφαγές θα καλύψουν την ηχηρή ήττα του ή θα ωθήσουν το λαό μας να παραδοθεί. Η αντίσταση συνεχίζεται και δεν θα σταματήσει μέχρι ο κατακτητής να εγκαταλείψει τη γη μας» αναφέρει.

⚡️ #BREAKING Haniyeh: “This massacre will constitute a turning point and a flood added to the flood of Al-Aqsa”

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα ήταν «ειδεχθής σφαγή» που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και πρόσθεσε πως πλέον θεωρεί ότι οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτες.

«Το Ισραήλ παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές» και «δεν θα αφήσουμε ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διώξει από εκεί», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υγειονομικές αρχές στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανέφεραν ότι το νοσοκομείο χτυπήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Ο στρατός του Ισραήλ έκανε λόγο για πλήγμα κατά λάθος από τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ με ρουκέτες.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, υπογράμμισε χθες Τρίτη το βράδυ πως ένιωσε «φρίκη» για τους θανάτους «εκατοντάδων παλαιστίνιων αμάχων» σε πλήγμα σε νοσοκομείο στη Γάζα, το οποίο «καταδίκασε σθεναρά», αποφεύγοντας πάντως να επιρρίψει ευθύνες γι’ αυτό.

«Η καρδιά μου βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό προστατεύονται δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ μέσω X (του πρώην Twitter)

Ο κ. Γκουτέρες –αναμένεται αύριο Πέμπτη στην Αίγυπτο, που γειτνιάζει με τη Λωρίδα της Γάζας– «καταδίκασε» επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ, τους θανάτους «τουλάχιστον έξι αμάχων» που είχαν βρει καταφύγιο σε σχολείο του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή (UNRWA) σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα χθες το πρωί.

Βίαιες διαδηλώσεις Παλαιστινίων ξέσπασαν στη Ραμάλα και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Όχθης. Εξοργισμένοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας στη Δυτική Όχθη, με αφορμή τη φερόμενη αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στη Ραμάλα για να διαμαρτυρηθούν για την επίθεση. Παλαιστίνιοι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το εξαγριωμένο πλήθος ενώ φώναζαν συνθήματα κατά του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

🇵🇸🇮🇱 Palestinians in the West Bank Are protesting after Israel’s bombing of the Gaza Baptist hospital.

This is a crime against humanity. pic.twitter.com/lQ2MNbMWPB

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 17, 2023