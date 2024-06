YOLO η Αριστερά της Ύδρας, επαγγελματίες κατά τεκμαρτού εισοδήματος

Μια εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές και άρχισαν τα όργανα, στον χώρο του Σύριζα.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας, με άρθρο του χθες σε φιλοσυριζαϊκό (και «φιλοΤσιπρικό» λένε πολλοί) site διαπιστώνει πως «Η πιθανότητα για ένα πολιτικό «dejavu» των εθνικών εκλογών του 2023, με αρκετά χειρότερα χαρακτηριστικά, φαίνεται εξαιρετικά πιθανή».

Και όχι μόνον αυτό, αλλά αντίθετα με τα όσα ο Στ. Κασσελάκης και η ηγεσία του Σύριζα λένε, εκτιμά πως «Ο χώρος από το κέντρο και δεξιά, που επικράτησε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, εκτιμάται ότι θα αυξήσει και θα διευρύνει σημαντικά την εκλογική του επιρροή».

Με βάση αυτά τα αρνητικά για τον Σύριζα και γενικότερα τον «προοδευτικό» χώρο ο Δ. Τεμπονέρας, που δεν έχει κρύψει τις ηγετικές του φιλοδοξίες, δηλώνει εκφράζοντας και την πρόταση του. «Αναζητείται ένας προοδευτικός οδικός χάρτης με σημείο εκκίνησης την επομένη των ευρωεκλογών και κατάληξη σε μια ανοιχτή αντεπίθεση των δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου με σκοπό την συγκρότηση κυβερνητικής εναλλακτική πρότασης. Όσοι μιλούν για ηγεσίες, ρόλους και πρόσωπα το κάνουν για να υπονομεύσουν την προοπτική αυτή, ακριβώς επειδή την φοβούνται. Οι πολιτικές προσδιορίζουν τα πρόσωπα και όχι το αντίστροφο». Αυτό το τελευταίο, για τους πολίτες που προσδιορίζουν τα πρόσωπα, συνεργάτες του Στ. Κασσελάκη το θεωρούν «ευθεία αμφισβήτηση του προέδρου» και γιαυτό δηλώνουν «ενοχλημένοι από την ηττοπαθή τοποθέτηση του, και μάλιστα μια εβδομάδα πριν τις εκλογές». Υπάρχουν και κάποιοι, στον ίδιο κύκλο, που δηλώνουν πως «πρέπει να τελειώνουμε μια και έξω από όσους αμφισβητούν τον πρόεδρο, μετά τις ευρωεκλογές». Είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα είμαστε», που έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος σε παλιά ελληνική ταινία, όπως ήταν και το εφοπλιστικό πάρτι της Λάρας Σταφυλοπάτη στην Ύδρα που ξεφάντωσε το προεδρικό ζεύγος του Σύριζα, το Σαββατόβραδο στην κορύφωση της προεκλογικής περιόδου. YOLO (You Only Live Once) που λένε στο Μαϊάμι.

Πάει καλά στην Κρήτη

«Στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, θα είμαστε πρώτη δύναμη και με διαφορά. Αυτή είναι η εκτίμηση συνεργάτη του πρωθυπουργού, που τον συνόδευσε στην περιοδεία του στην μεγαλόνησο. Όπως λέει ο ίδιος, οι πολίτες όπου και αν πηγαίναμε, υποδεχόταν τον πρωθυπουργό, τον άκουγαν και συζητούσαν άνετα μαζί του. Μάλιστα ο ίδιος, έχοντας επαφή με τους ανθρώπους της περιοχής, μου έλεγε πως ακόμα και γνωστοί ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ ή και Σύριζα, ήταν θετικοί απέναντι στα όσα τους έλεγε ο Κ Μητσοτάκης για τα σχέδια της κυβέρνησης και το τι έχει κάνει ως τώρα «άσχετα με το αν θα ψηφίσουν τα κόμματα τους». Στην Κρήτη, ο πρωθυπουργός συνάντησε και τον στενό του συνεργάτη Δ. Τσιόδρα, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος για το ευρωκοινοβούλιο και έκανε και αυτός περιοδεία στο νησί. Μάλιστα φωτογραφήθηκε και μαζί του για να δείξει μια ακόμα φορά την στήριξη στο πρόσωπο του διευθυντή του γραφείου τύπου του.

Τεκμαρτό εισόδημα

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας κάνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες, δικηγόροι και βιοτέχνες κατά του νόμου με τον οποίο θεσπίστηκε τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων, χαρακτηρίζοντας το «ιδιαίτερα επαχθές και άδικο μέτρο, κατά παράβαση του Συντάγματος, που οδηγεί στον αφανισμό χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες». Μάλιστα έχουν συγκροτήσει και συντονιστική επιτροπή αγώνα και σήμερα το πρωί, δίνουν συνέντευξη τύπου για το θέμα.

Τι να ξέρει;

Ρώτησα, μετά την χθεσινή διακαναλιακή συνέντευξη του πρωθυπουργού, άνθρωπο που ξέρω ότι συζητά με τον ίδιο, γιατί το τελευταίο διάστημα (όπως και χθες) επιμένει στο θέμα του «πόθεν έσχες» του κ. Κασσελάκη. Κοίτα μου λέει «δεν μπορείς να είσαι αρχηγός κόμματος, να αγοράζεις σπίτι στην Αθήνα 1,5 εκατομμύριο, να δανείζεις το κόμμα σου και άλλα παρόμοια και να μην εξηγείς από που έχεις τα χρήματα αυτά». Επέμεινα λέγοντας γιατί τόση πίεση τώρα και η απάντηση που έλαβα ήταν «ε, κάτι περισσότερο θα ξέρει ο πρόεδρος για το θέμα»…..

Θα ασχοληθούν με ακίνητα

Να σας κάνω μια πρόβλεψη. Μετά τις εκλογές, στο υπουργείο των Οικονομικών θα ασχοληθούν με το θέμα ακίνητα του δημοσίου. Γιατί όπως λένε, υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα που ή είναι αναξιοποίητα ή «αξιοποιούνται» από όσους έχουν τις διάφορες …άκρες. Έτσι, μαθαίνω θα βάλουν μπροστά ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ή και εκποίησης κάποιων που δεν έχουν ενδιαφέρον για το δημόσιο. Το επόμενο στάδιο, μαθαίνω, αργότερα, είναι ο πιο ενδελεχής έλεγχος των ιδρυμάτων που νέμονται ακίνητα κι άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Νίκη ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των ευρωεκλογών θα είναι στην όχθη των νικητών». Το λέει και το ξαναλέει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις τελευταίες μέρες, έχοντας ξεχάσει αυτό το περί «δεύτερης θέσης». Ποιοι θα είναι οι νικητές, κατά τον κ Ανδρουλάκη; Όσοι έχουν ξεπεράσει το όριο των ευρωεκλογών του 2019. Άρα, το ΠΑΣΟΚ που σίγουρα θα κοντεύει να διπλασιάσει το 7,72% των ευρωεκλογών του 2019, θα μπορεί να δηλώνει ένας εκ των νικητών. Άσε που αν συγκρίνεις με τα ίδια μέτρα και τον Σύριζα, δηλ. με το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019, θα είναι σίγουρα στους χαμένους μια και αποκλείεται όχι να πιάσει άλλα ούτε καν να πλησιάσει το 23,75% που είχε πάρει τότε. Με ένα σπάρο δυο τρυγόνια, λοιπόν για τον κ Ανδρουλάκη. Και τεράστια αύξηση για τον ίδιο και μείωση του Σύριζα, συνεπώς θα υποβαθμιστεί και το γεγονός ότι δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ (όπως όλα δείχνουν) δεύτερο κόμμα.

Να προσαρμοστούν

Φαίνεται ότι αυτός ο νέος κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν ήταν και κάτι thrilling για τις εισηγμένες. Για ορισμένες απ’ αυτές σημαίνει μάλιστα ότι θα χρειαστεί να «πειράξουν» τη μετοχική τους σύνθεση για να ανταποκριθούν ως του χρόνου, στα προβλεπόμενα ως προς το free float του 25%. Δεν το βρίσκω και πολύ άστοχο αλλά υπάρχει μια σχετική μουρμούρα. Δεν γνωρίζω επίσης εάν είναι αυτή (η γκρίνια) που αποτυπώθηκε στην πορεία της μετοχής της ΕΧΑΕ την περασμένη εβδομάδα (-6,7%), μια και η ίδια εικόνα υπάρχει και για το εξάμηνο. Επίσης -6,7%.

Ενδιαφέρον για Λαύριο

Έληξε η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για το λιμάνι του Λαυρίου, και προς τέρψιν του ΤΑΙΠΕΔ, στο finish line βρέθηκαν όλοι όσοι το Ταμείο είχε υπολογίσει. Και περισσότεροι μάλιστα. Όπως αναμενόταν, εις εξ αυτών ήταν η MSC της Κρουαζιέρας (που πολλοί τη θεωρούν φαβορί), ενώ την παρουσία της κατέθεσε και η Olympic Marine του ομίλου Προκοπίου (που διαθέτει και την ομώνυμη εγκατάσταση στην ίδια περιοχή). Αυτά ήταν τα αναμενόμενα. Το «θέμα» είναι ότι ενδιαφέρον εξέφρασε και ο όμιλος του «φασαριόζου» εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου της Seajets, που τα τελευταία χρόνια έχει «σηκώσει θάλασσα» σε διάφορες επιχειρηματικές του διεκδικήσεις. Εάν σε αυτό προσθέτουμε και το ενδιαφέρον των ισραηλινών που ελέγχουν το λιμάνι της Χάιφα, σίγουρα θα έχουμε μια όμορφη ατμόσφαιρα τους επόμενους μήνες...

Ενεργειακή απόδοση

Μάλλον κάποιον πεπειραμένο σύμβουλο πρέπει να έχει προσλάβει η κυρία Μελίνα Τραυλού της Ένωσης Εφοπλιστών μια και η έκθεση για την ελληνική ναυτιλία που παρουσίασε πρόσφατα, ήταν κάτι σαν ...αγιογραφία. Και βέβαια δεν αναφέρομαι στον ελληνόκτητο στόλο και τις σημαντικότατες νέες παραγγελίες (+60% σε αριθμό και σχεδόν +80% σε τονάζ) που έκαναν τους τελευταίους μήνες οι Έλληνες εφοπλιστές, κατακτώντας την πρώτη θέση διεθνώς. Αυτές αφορούν δικές τους επενδύσεις και ρίσκα.

Στέκομαι, όμως στην παρατήρηση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (και τις αναγκαίες προσαρμογές στα πλοία ως προς την απαναθρακοποίηση). Ως προς αυτό, διάβασα στην έκθεση ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία, διατηρώντας την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων τους. Όπως επίσης διάβασα, σε σύγκριση, με άλλους κλάδους μεταφορών, η ναυτιλία είναι 4 φορές πιο ενεργειακά αποδοτική από τις οδικές μεταφορές και 116 φορές πιο ενεργειακά αποδοτική από τις αεροπορικές μεταφορές. Βλέπω να ανοίγει «μέτωπα» η κυρία Τραυλού, και οι πιο πεπειραμένοι από εσάς μάλλον καταλαβαίνετε...