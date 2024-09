Υπόθεση Ιωαννίδη Σπόρτινγκ τέλος - Οι Πορτογάλοι βρήκαν τον αντικαταστάτη του

FC Nordsjælland slår rekord for den dyreste handel i Superligaen i 2024 med et salg af Conrad Harder til Sporting, der betaler 21 mio. euro, 157,5 mio. kr., nu plus bonusser for 2,5 mio. euro, 19 mio. kr. I alt 176,5 mio. kr. Han får en femårig kontrakt. https://t.co/jLuikh9ZZ3