20,2 εκατ. ευρώ για παιδιά, εφήβους και ΑμεΑ στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, εντάσσει στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» τη νέα πράξη «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, κύκλος 2025-2026».

