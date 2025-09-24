3 απλές λύσεις με υλικά κουζίνας για να καθαρίσετε τις σχάρες του φούρνου και να λάμψουν ξανά

Ο φούρνος είναι από τις πιο χρήσιμες συσκευές στο σπίτι, όμως οι σχάρες του ταλαιπωρούνται εύκολα από λίπη, καμένα υπολείμματα και σκληρούς λεκέδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το καθάρισμά τους πρέπει να είναι μπελάς. Με μερικά απλά υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα, μπορείτε να τις κάνετε να δείχνουν σαν καινούργιες, χωρίς ακριβά καθαριστικά και χωρίς ατελείωτο τρίψιμο.

Ξίδι και μαγειρική σόδα

Αναμείξτε λίγη μαγειρική σόδα με νερό ώστε να δημιουργηθεί πάστα και απλώστε τη πάνω στη σχάρα. Έπειτα ψεκάστε με λευκό ξίδι: η φυσική αντίδραση που θα δημιουργηθεί βοηθά να μαλακώσει το καμένο λίπος. Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου μισή ώρα και μετά τρίψτε ελαφρά. Το αποτέλεσμα; Καθαρή, απολυμασμένη σχάρα, χωρίς κόπο και χωρίς σκληρά χημικά.

Δείτε ποιοι είναι οι άλλοι δύο τρόποι για να κάνετε τις σχάρες του φούρνου σας να λάμψουν πραγματικά.