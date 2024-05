Οι θρυλικοί hard rockers AC/DC πραγματοποίησαν τη συναυλιακή επιστροφή τους στα μεγάλα στάδια μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια ξεκινώντας την ευρωπαϊκή περιοδεία τους «Power Up», με πρώτο σταθμό χθες, (Παρασκευή 17 Μαΐου), το Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας.

Χιλιάδες θαυμαστές της ροκ περίμεναν αυτή τη βραδιά εδώ και μήνες, και πράγματι απόλαυσαν το μεγαλύτερο rock'n'roll συγκρότημα στον κόσμο.



Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Veltins-Arena χωρητικότητας 62.000 ατόμων και είδε τους AC/DC να παραδίδουν ένα σετ 24 τραγουδιών που ξεκίνησε με το "If You Want Blood (You've Got It)" και έκλεισε με το "For They About to Rock (We Salute You)".

«Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω όλους!», φώναξε στην έναρξη της συναυλίας ο frontman Brian Johnson. «Να το χαρείτε, εντάξει;», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, οι AC/DC ξεκίνησαν να παίζουν το «Back in Black», το εμβληματικό τους single του 1980, τραντάζοντας όλο το γήπεδο.

Το «Demon Fire» ακολουθούσε στο σετ, σηματοδοτώντας το πρώτο τραγούδι της βραδιάς από το πιο πρόσφατο άλμπουμ των AC/DC, το «Power Up» που κυκλοφόρησε το 2020.

Ωστόσο, ήταν τα κλασικά τους τραγούδια που οι θαυμαστές ήθελαν να ακούσουν περισσότερο και οι AC/DC ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενοι για να ικανοποιήσουν αυτό το αίτημα.

Τα «Thunderstruck», «You Shook Me All Night Long», «Dirty Deeds Done Dirt Cheap» και «Highway to Hell» ήταν μερικά μόνο από τα πολλά κομμάτια που έχουν αγαπήσει γενιές και γενιές και συντάραξαν το κοινό.

Το σόου στο Γκελζενκίρχεν σηματοδότησε το πρώτο των AC/DC με τη νέα σύνθεση περιοδείας του συγκροτήματος που αποτελείται από τον τραγουδιστή Brian Johnson, τους κιθαρίστες Angus και Stevie Young, τον ντράμερ Matt Laug και την τελευταία προσθήκη στη σύνθεση περιοδειών του γκρουπ, τον μπασίστα Chris Chaney, που είναι πιο γνωστός στους θαυμαστές της ροκ για το χρόνο του στο Jane's Addiction. Η συναυλία στη Γερμανία ήταν η πρώτη του Chaney με τους AC/DC, έχοντας αντικαταστήσει επίσημα τον Cliff Williams, ο οποίος ήταν στο συγκρότημα περισσότερα από 40 χρόνια.

Το setlist για τη συναυλία του Γκελζενκίρχεν ήταν το εξής:

01. If You Want Blood (You've Got It)

02. Back In Black

03. Demon Fire

04. Shot Down In Flames

05. Thunderstruck

06. Have A Drink On Me

07. Hells Bells

08. Shot In The Dark

09. Stiff Upper Lip

10. You Shook Me All Night Long

11. Rock 'N' Roll Train

12. Shoot To Thrill

13. Sin City

14. Givin The Dog A Bone

15. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

16. Dog Eat Dog

17. High Voltage

18. Hell Ain't A Bad Place To Be

19. Riff Raff

20. Highway To Hell

21. Whole Lotta Rosie

22. Let There Be Rock

Και στο μπιζάρισμα:

23. T.N.T.

24. For Those About To Rock (We Salute You)

Μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας για το "Rock Or Bust" στις 20 Σεπτεμβρίου του 2016, οι θρυλικοί Αυστραλοί rockers έδωσαν μόνο μία συναυλία, τον περασμένο Οκτώβριο στα πλαίσια του ιστορικού Power Trip Festival.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία "Power Up" 24 ημερών θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο.

Οι συναυλίες της περιοδείας έχουν αναλυτικά ως εξής:

May 17 - Gelsenkirchen, Germany, Veltins Arena

May 21 - Gelsenkirchen, Germany, Veltins Arena

May 25 - Reggio Emilia, Italy, RCF Arena

May 29 - Seville, Spain, La Cartuja Stadium

June 05 - Amsterdam, The Netherlands, Johan Cruyff Arena

June 09 - Munich, Germany, Olympic Stadium

June 12 - Munich, Germany, Olympic Stadium

June 16 - Dresden, Germany, Messe

June 23 - Vienna, Austria, Ernst Happel Stadium

June 26 - Vienna, Austria, Ernst Happel Stadium

June 29 - Zurich, Switzerland, Letzigrund Stadium

July 03 - London, England, Wembley Stadium

July 07 - London, England, Wembley Stadium

July 13 - Hockenheim, Germany, Ring

July 17 - Stuttgart, Germany, Wasen

July 21 - Bratislava, Slovakia, Old Airport

July 27 - Nuremberg, Germany, Zeppelinfeld

July 31 - Hannover, Germany, Messe

August 09 - Dessel, Belgium, Festivalpark Stenehei

August 13 - Paris, France, Hippodrome Paris Longchamp

August 17 - Dublin, Ireland, Croke Park

Η τελευταία περιοδεία των AC/DC πραγματοποιήθηκε το 2015 και το 2016 και είχε κέρδος 180 εκατομμυρίων δολαρίων, με 2.310.061 πουλημένα εισιτήρια να αναφέρονται στο ταμείο της Pollstar.

Οι AC/DC είναι ένα από τα πιο σημαίνοντα ροκ συγκροτήματα στην ιστορία, έχοντας πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Το άλμπουμ του συγκροτήματος «Back In Black» είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις συγκροτήματος όλων των εποχών και το τρίτο με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ καλλιτέχνη, με 50 εκατομμύρια άλμπουμ που έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο και συνεχίζονται.

Το 2003 μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Το συγκρότημα συνεχίζει να πουλά στάδια σε πολλές ηπείρους, να πουλά εκατομμύρια άλμπουμ ετησίως, να παράγει δισεκατομμύρια δολάρια σε streams και να έχει μια λεγεώνα πιστών θαυμαστών που συνεχίζει να αυξάνεται κάθε χρόνο.