Ο Ζήσης Ρούμπος αναλαμβάνει να εκτοξεύσει την διάθεσή μας στα ύψη την Κυριακή 7 Απριλίου, με το νέο επεισόδιο του «ΓKΑΡΑΖ» αποκλειστικά στο ACTION 24. Αυτή την βδομάδα υποδεχόμαστε τον Γιώργο Παπαγεωργίου με τους «Polkar» και την Αφροδίτη Γεροκωνσταντή γνωστή ως Didi σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, γέλιο και εκπλήξεις στην ατμόσφαιρα του «ΓKΑΡΑΖ».

Αγαπημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και frontman των «Pοlkar», ο Γιώργος Παπαγεωργίου απαντά στα καυτά ερωτήματα του Ζήση. Πώς σκέφτηκαν να ονομάσουν το συγκρότημα τους «Polkar» και πώς σκοπεύουν να γιορτάσουν τα 10 χρόνια της «τρελής» τους πορείας; Τι είναι πιο δύσκολο, να είσαι ηθοποιός, τραγουδιστής ή σκηνοθέτης; Και ποια είναι τελικά η πιο γλυκιά αϋπνία;

Παράλληλα, η χαλαρωτικά απροβλημάτιστη ηθοποιός, YouTuber και stand-up comedian, Didi, μας εξηγεί πώς έκανε πασαρέλα ως το πρώτο plus size μοντέλο στο Αthens Xclusive Designers Week. Η ίδια μιλά για την ιδιότητα της ως πρέσβειρα του κινήματος κατά του σχολικού εκφοβισμού αλλά και για τις εντυπώσεις της από τη συμμετοχή της στο Just The Two Of Us. Πώς θα πείσει τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να την πάρει στα σοβαρά και να συνεργαστεί μαζί της;

Το «ΓΚΑΡΑΖ» αποτελεί μια διαφορετική πρόταση στην ελληνική τηλεόραση και έρχεται αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του ΑCTION 24 κάθε Κυριακή στις 23:30! Όταν η μουσική συνδυάζεται με χαρούμενη διάθεση και χιούμορ, όταν το κοινό έχει πραγματική διάδραση, τότε δημιουργείται η καλύτερη παρέα. Έτσι, ένα γκαράζ γίνεται το πιο cool μέρος για να ανθίσει κάθε μορφή δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας!

Μην χάσετε το ολοκαίνουργιο επεισόδιο την Κυριακή 7 Απριλίου στις 23:00, μέσα από την συχνότητα του ACTION 24.