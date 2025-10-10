Αδιανόητες εικόνες: Μετέτρεψαν σε καφέ μπαρ ιστορική εκκλησία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και παρουσιάζει εκκλησία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο της Κύπρου να έχει μετατραπεί σε καφέ-μπαρ.

Με τίτλο «shock και δέος», χρήστης του TikTok ανάρτησε βίντεο στο οποίο φαίνεται ο εξωτερικός χώρος του ναού, όπου έχουν τοποθετηθεί τραπέζια και σκαμπό, ενώ πελάτες απολαμβάνουν το ποτό τους με μουσική υπόκρουση.

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους ναούς της Αμμοχώστου. Η εκκλησία χρονολογείται από την Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο και αποτελούσε σημαντικό πνευματικό κέντρο της πόλης. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την κατάληψη του βόρειου τμήματος του νησιού, ο ναός εγκαταλείφθηκε.

Επανειλημμένες καταγγελίες από τη Λευκωσία

Η κυπριακή κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τέτοιες πρακτικές της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των Συμβάσεων της Χάγης και της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, οι διαμαρτυρίες αυτές δεν έχουν αποφέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της, η UNESCO έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία της για την κατάσταση στα κατεχόμενα, όμως τα φαινόμενα αυτά συνεχίζονται, με αποτέλεσμα πολλοί ναοί και πολιτιστικοί θησαυροί να εγκαταλείπονται ή να χρησιμοποιούνται με τρόπους που προσβάλλουν τη θρησκευτική και ιστορική τους αξία.