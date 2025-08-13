Αδιανόητη χειρονομία αποκεφαλισμού από Ισραηλινό σπρίντερ on camera

Σάλος έχει προκληθεί από τη χειρονομία που παρέπεμπε ξεκάθαρα σε αποκεφαλισμό, του Ισραηλινού αθλητή Ίντο Πέρετζ, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου U20, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Μολονότι γεωγραφικά ανήκει στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις για πολιτικούς λόγους, ενώ έχει αποκλειστεί από τους Ασιατικούς Αγώνες από το 1978.

Ο δημοσιογράφος Ζόχραν Μαμντάνι δημοσίευσε το βίντεο στο X (πρώην Twitter), σχολιάζοντας: «Αυτό δεν είναι απλώς κακό αθλητικό πνεύμα – είναι αντανάκλαση μιας εμμονής με τη βία και τη γενοκτονία που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές επιδεικνύουν με υπερηφάνεια».

Η κίνηση του Πέρετζ πυροδότησε δεκάδες σχόλια αποδοκιμασίας χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Το Ισραήλ φαίνεται να έχει μια κακή κουλτούρα βίας», «Οι Σιωνιστές είναι τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες είναι Σιωνιστές», «Έπρεπε να τον είχαν απομακρύνει αμέσως από τον αγώνα», «Γιατί επιτρέπεται σε αυτούς τους Ισραηλινούς εγκληματίες να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις; Είναι ντροπή! Αντί να κατηγορούν συνεχώς τους διοργανωτές – γιατί άλλες χώρες δεν μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις που τους περιλαμβάνουν;», «Απαγορεύστε τους και μποϊκοτάρετε τους από όλες τις διεθνείς εκδηλώσεις», «Το πραγματικό τους πρόσωπο φαίνεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο», «Όταν η γενοκτονία γιορτάζεται, ακόμη και ο αθλητισμός γίνεται σκηνή για την επίδειξή της. Το να τερματίσει τελευταίος ήταν το μόνο αξιοπρεπές πράγμα που έκανε εκείνη την ημέρα».

