AEK: Αυτός είναι ο αντίπαλος της στα προημιτελικά του BCL - O δρόμος μέχρι τον τελικό [vid]

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Basketball Champions League, με την ΑΕΚ να μαθαίνει τον αντίπαλο της στην προσπάθεια της να βρεθεί στο Final Four της διοργάνωσης και να διεκδικήσει το τρόπαιο, όπου κατέκτησε το 2018.

Αυτή θα είναι η Ναντέρ, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να αντιμετωπίζει τον γαλλικό σύλλογο σε σειρά Best of 3, κάτι που σημαίνει πως όποιος φτάσει πρώτος στις δύο νίκες θα πάρει και την πρόκριση στο Final Four. Η «Ένωση» έχει πλεονέκτημα έδρας και έτσι το Game 1 αλλά και αν χρειαστεί το Game 3 θα διεξαχθούν στην «Sunel Arena». Παράλληλα, η ΑΕΚ έμαθε και τον πιθανό αντίπαλο της στο F4.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

ΑΕΚ Betsson – Ναντέρ

Νίμπουρκ -Γαλατάσαραϊ

Τενερίφη – Ντερτόνα

Ουνικάχα Μάλαγα – Ρέτζο Εμίλια

Τα ζευγάρια του Final Four

Νικητής του ΑΕΚ Betsson – Ναντέρ/Νικητής του Ουνικάχα Μάλαγα – Ρέτζο Εμίλια

Νικητής του Νίμπουργκ – Γαλατάσαραϊ/Νικητής του Τενερίφη – Ντερτόνα.

Η ημερομηνία Final Four είναι γνωστή (9-11 Μαΐου), αλλά η έδρα δεν έχει οριστεί ακόμα.

Ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει την γαλλική ομάδα την σεζόν 2018/19 στην ίδια διοργάνωση, με την ομάδα από την Θεσσαλονίκη να επικρατεί στην έδρα της με 83-82, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας ηττήθηκε με 79-70.