Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Οι λεπτομέρειες της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο

Στην τελική ευθεία για την είσοδο των μετοχών της στο Χρηματιστήριο βρίσκεται το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αργά χθες το βράδυ δόθηκε στην δημοσιότητα το Ενημερωτικό Δελτίο με τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής.

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»

Η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») και η «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος») ανακοινώνουν ότι, από την 24.01.2024, θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») στις 24.01.2024, ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με την προσφορά από το ΤΑΙΠΕΔ , στο κοινό στην Ελλάδα υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία (οι «Κοινές Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «ΧΑ»), δυνάμει των από 21 Δεκεμβρίου 2023 και 22 Ιανουαρίου 2024 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και των από 4 Δεκεμβρίου 2023 αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα της οποίας θα λάβει ο Πωλητής Μέτοχος.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την προσφορά της συμμετοχής του, ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») μέσω συνδυασμένης προσφοράς αποτελούμενης από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και από μία προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, βάσει ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Θεσμική (Διεθνής Προσφορά»), στο πλαίσιο της εισαγωγής των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του ΧΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν αρχικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά ως εξής:

(i) 12.545.455 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και

(ii) 72.272.727 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να πωλήσει στους επενδυτές έως και 5.181.818 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής, ως εξής:

(i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 954.545 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής και

(ii) στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά μέχρι 4.227.273 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής.

Οι ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Pantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, από κοινού, οι «Έλληνες Ανάδοχοι») δεν εγγυώνται ότι όλες οι μετοχές που έχουν κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα καλυφθούν από επενδυτές και, στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να καλύψουν και να πληρώσουν για τυχόν μη καλυφθείσες μετοχές, καθώς έχουν αναλάβει μόνο να καταβάλουν βέλτιστη προσπάθεια για την τοποθέτηση Προσφερόμενων Μετοχών σε επενδυτές.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον ΔΑΑ, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, για τη διαδικασία συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών) και τους όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και, συγκεκριμένα, στην ενότητα 19, με τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE COMBINED OFFERING».