Άγιος Σάββας: Διασπορά επικίνδυνων μυκήτων καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι - Δύο κρούσματα

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο σύλλογος εργαζομένων του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» περί διασποράς μυκήτων στο νοσοκομείο.

Η καταγγελία αφορά τη διασπορά ασπεργίλλου και άλλων επικίνδυνων μυκήτων, που παγκοσμίως συνδέονται με κατασκευαστικά έργα, και υπάρχουν σχεδόν σε όλο το νοσοκομείο, όπως αναφέρεται.

Ο ασπέργιλλος μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρες λοιμώξεις, ειδικά σε ασθενείς που βρίσκονται υπό ανοσοκαταστολή.

Όπως αναφέρει το news4health, στο νοσοκομείο έσπευσε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση.

Τα κρούσματα από ασπέργιλλο είναι ήδη δύο. Το δεύτερο καταγράφηκε σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή και όπως υποστηρίζουν οι υγειονομικοί του Αγίου Σάββα, πληρούνται τα κριτήρια της συρροής.

«Το πρόβλημα πλέον έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις και απειλεί ζωές» επισημαίνει ο Σύλλογος, ο οποίος καλεί το υπουργείο Υγείας και την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής να παρέμβουν για τον εξονυχιστικό έλεγχο των γεγονότων.

Τι είναι ο ασπέργιλλος

Ο ασπέργιλλος είναι ένας μύκητας που βρίσκεται στο περιβάλλον και για τον οποίο χρησιμοποιούνται μυκητοκτόνα με βάση τις αζόλες (οικογένεια φαρμακευτικών ουσιών) στις καλλιέργειες, αλλά και στην κτηνοτροφία.

Ο ασπέργιλλος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων, την ασπεργίλλωση. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η ασπεργίλλωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές έως και θανατηφόρες βλάβες στους πνεύμονες.

Άτομα με λειτουργικό ανοσοποιητικό καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το μύκητα χωρίς επιπλοκές, ωστόσο όσοι αντιμετωπίζουν χρόνια πνευμονολογικά προβλήματα, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ή έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στους πνεύμονες είναι πιο επιρρεπείς στην αρνητική επίδραση του μικροοργανισμού.