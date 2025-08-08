Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας επειδή... τελείωσε νωρίς

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 07/08 σε εκδήλωση στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή Κατούνα.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο τέλος πανηγυριού όταν πολίτες που είχαν παρευρεθεί στη γιορτή ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με μέλος της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα aitolianews.gr, η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει και να βγει εκτός ελέγχου όταν ξεκίνησε άγρια συμπλοκή με τους θαμώνες να πιάνονται στα χέρια και όσοι βρίσκονταν στο σημείο να παρακολουθούν σκηνέςς... ροκ!

Οι έκπληκτοι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν τα έκτροπα ενώ ένας εξ αυτών κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η μικρή διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία σε παριστάμενους πολίτες. Η διαφωνία για το χρονικό πλαίσιο της διοργάνωσης οδήγησε αρχικά σε φραστικό επεισόδιο, το οποίο όμως στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σωματική αντιπαράθεση με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα άγριο ξύλο άνευ προηγουμένου.