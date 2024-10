«Aκαδημαϊκά μπαρ»: Η νέα τάση στη νυχτερινή ζωή - Από το αλκοόλ στον... διαλογισμό

«Ακαδημαϊκά μπαρ» ((学术酒吧)) , είναι το νέο trending φαινόμενο, που γεννήθηκε στην Κίνα και συνδυάζει την περιστασιακή ατμόσφαιρα ενός μπαρ με πνευματικές δραστηριότητες όπως διαλέξεις, συζητήσεις και εργαστήρια, με τα σχετικά hashtags να συγκεντρώνουν 1,7 εκατομμύρια προβολές στο Xiaohongshu, αντικατοπτρίζοντας τη δημοτικότητά του μεταξύ των νεαρών Κινέζων αστών.

Όπως επισημαίνει το Jing Daily, η αρχή έγινε με το Bunker, ένα μικρό μπαρ στην οδό Urumqi Road στη Σαγκάη, καθώς εισήγαγε ακαδημαϊκές παρουσιάσεις στο περιβάλλον του. Τα θέματα συχνά περιστρέφονται γύρω από τις κοινωνικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, της κοινωνίας και της τεχνολογίας, με ομιλητές που προέρχονται από διάσημα ιδρύματα όπως το Χάρβαρντ και το Γέιλ.



Για παράδειγμα, ο Sebastian, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού από το Yale, έδωσε διάλεξη με τίτλο The Formation of Preferences and Opinions (σ.σ. Η διαμόρφωση των προτιμήσεων και των απόψεων), ενώ ο Ji Shiyu, υποψήφιος διδάκτωρ Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Cornell, μίλησε με θέμα την «Επεξεργασία της φυσικής γλώσσας». Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση έχει καταστήσει το Bunker hotspot, με τους επίδοξους διανοούμενους να σχηματίζουν ουρές ωρών προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο μπα.

Κίνα: Τα μπαρ άλλαξαν επίπεδο



Είναι σαφές ότι τα μπαρ επαναπροσδιορίζονται ως πνευματικοί κόμβοι, όπου οι θαμώνες μπορούν να απολαμβάνουν ένα ποτό ενώ παρακολουθούν ενδιαφέρουσες ομιλίες από ομιλητές υψηλού προφίλ. Αυτοί οι χώροι προσφέρουν το τέλειο μείγμα δημόσιας συζήτησης, χαλαρής κοινωνικοποίησης και πνευματικής ενασχόλησης, όλα μέσα σε μια προσιτή μορφή.



Τον περασμένο μήνα, η Xiaohongshu «αγκάλιασε» την τάση αυτή εγκαινιάζοντας το δικό της pop-up ακαδημαϊκό μπαρ στη Σαγκάη, με δημοφιλείς παρουσιαστές και συγγραφείς. «Τα μπαρ στη Σαγκάη είναι πραγματικά επόμενου επιπέδου», σχολίασε ο χρήστης του Xiaohongshu Brother Pig, King of Fishing, ο οποίος παρακολούθησε μια ανάλογη διάλεξη στο Bunker.



«Η παρακολούθηση μιας σοβαρής ακαδημαϊκής διάλεξης σε ένα μπαρ ήταν μια τόσο συναρπαστική εμπειρία! Ακόμη και ο ομιλητής ανέφερε ότι έμοιαζε λιγότερο με μπαρ και περισσότερο με πανεπιστημιακή αίθουσα διαλέξεων. Έπεσα πάνω σε αυτή την εκδήλωση στο Xiaohongshu μετά τη δουλειά και αποφάσισα να το παρακολουθήσω από καπρίτσιο. Περίμενα κάτι ανάλαφρο, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν μια αυστηρή διάλεξη. Κρατούσα μάλιστα σημειώσεις και οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και απαντήσεων ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες».

Η θέση του αλκοόλ

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το αλκοόλ μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε αυτά τα μπαρ, τα οποία λειτουργούν περισσότερο ως δημόσιοι χώροι για βαθιές συζητήσεις. Η ιδέα ξεπερνά την παραδοσιακή άποψη ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα περιορίζεται σε αίθουσες διδασκαλίας ή ερευνητικά ιδρύματα. Το χαλαρό περιβάλλον ενθαρρύνει τις αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις, καθιστώντας την ανταλλαγή γνώσεων πιο προσιτή και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ παράλληλα καλλιεργεί μια πνευματική κοινότητα με επίκεντρο τη συζήτηση.



Η τάση αυτή εξαπλώνεται γρήγορα και σε άλλες πόλεις, όπως το Πεκίνο, η Τιαντζίν και η Ναντζίνγκ, όπου εμφανίζονται περισσότερα ακαδημαϊκά μπαρ για να διαφοροποιήσουν το κοινωνικό τοπίο. Το Meta Space Bar στο Πεκίνο, για παράδειγμα, έχει φιλοξενήσει συζητήσεις με θέματα όπως «Οι αρχές λειτουργίας του κινεζικού αθάνατου πανθέου» και «Οι ηθικές διαστάσεις και οι ηθικοί κίνδυνοι της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική διαγνωστική», ενώ το H.lounge στο Tianjin κλίνει προς μια καλλιτεχνική εστίαση, με ομιλίες όπως «Οι δραματικές συγκρούσεις ανακατασκευής του Μάκβεθ».



Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές στο πολιτιστικό τοπίο της Κίνας, βρίσκοντας απήχηση σε μια αστική τάξη που εκτιμά τόσο τις πνευματικές όσο και τις κοινωνικές εμπειρίες. Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι η ακαδημαϊκή κουλτούρα της Κίνας μετασχηματίζεται – γίνεται πιο προσιτή, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο λόγου.