Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Ξεκινάω το τραγούδι - Θα ερμηνεύω όλα τα είδη και είμαι έτοιμη για τα σχόλια»

Αφοσιωμένη στη μουσική είναι τον τελευταίο καιρό η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου καθώς μετά το «Just The Two Of Us» άρχισε να σκέφτεται σοβαρά να ασχοληθεί με το τραγούδι. Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» εξήγησε: «Φέτος θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Είναι η πρώτη φορά που δραστηριοποιούμαι στο κομμάτι της μουσικής. Υπήρχαν προτάσεις στο παρελθόν για να το κάνω επαγγελματικά. Η μουσική είναι κάτι που αγαπώ.

Ξεκινάω τις εμφανίσεις μου με την Νίνα Λοτσάρη και την Σάγια. Μετά το «J2US» άνοιξε ο δρόμος για να ασχοληθώ με την μουσική. Θα τραγουδάω όλα τα είδη μουσικής. Κάνω μαθήματα φωνητικής. Είμαι προετοιμασμένη για τα σχόλια που θα δεχθώ, αλλά είναι στο πρόγραμμα», παραδέχθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η influencer μίλησε και για τα προσωπικά της και τόνισε: «Όσο μεγαλώνεις γίνεσαι πιο προσεκτικός και ζυγίζεις πράγματα. Για να δημοσιοποιήσω ξανά σχέση μου θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί. Δεν μου αρέσει να πατάω το όνομά μου στο google και να βλέπω για τις σχέσεις μου. Μου αρέσει να υπάρχουν μόνο σχέσεις σταθμοί στην ζωή μου, όπως η σχέση μου με τον πρώην σύζυγό μου».

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ενημέρωσε και τους followers για το νέο επαγγελματικό βήμα με stories στο instagram. «Η αλήθεια είναι ότι αυτό, τον καιρό χάνομαι και έχει αλλάξει το πρόγραμμά μου, γιατί ξεκινάει κάτι πολύ δημιουργικό. Είναι η πρώτη φορά που θα μπορείς να με δεις live να σου τραγουδάω, γιατί μέχρι τώρα με έβλεπες μόνο στην τηλεόραση» την ακούμε να εξηγεί.