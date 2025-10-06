Αλέξανδρος Εξάρχου – AKTOR: Τα καλύτερα είναι μπροστά

Ένα περίπου χρόνο μετά την παρουσίαση του νέου Ομίλου AKTOR και την επιστροφή της ΑΚΤΟΡ Παραχωρήσεων «στο σπίτι της», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο CEO του Ομίλου κ. Αλέξανδρος Εξάρχου στην τοποθέτηση του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε ως βασικό αντικείμενο την παραπάνω απόκτηση, ο όμιλος ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα του.

Έχοντας αποπληρώσει περίπου μισό δισ. ευρώ για τις εξαγορές του «παλιού» ΑΚΤΩΡ και της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τους πρώην μετόχους της, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι «τα καλύτερα είναι μπροστά». Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναρτηθούν στο ΓΕΜΗ οι συστάσεις των θυγατρικών που ανακοινώθηκαν στην περσινή παρουσίαση με τον επικεφαλής του ομίλου να σημειώνει ότι για δύο από αυτές θα δρομολογηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες να εισάγουν τις μετοχές τους σε Χρηματιστήριο με τις πιθανότητες τον τομέα της ενέργειας να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.

Όπως είπε ο κ. Εξάρχου στην τοποθέτηση του στην Γενική Συνέλευση σήμερα η κατασκευή αποτελεί το 81% του κύκλου. Το 2030 θέλουμε αυτό το ποσοστό να έχει μειωθεί από αύξηση σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει πως δεν θα επηρεάζεται ο όμιλος από τους κύκλους που κάνει η κατασκευή.

Ολοκληρώνοντας σημείωσε ότι είναι πολύ υπερήφανος καθώς έγιναν κινήσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα "Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μείνει η ΑΚΤΩΡ η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην νοτιοανατολική Ευρώπη".