Αλέξης Πατέλης: Από τη Wall Street και το Μητρώο Στελεχών της ΝΔ μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου

Ο Αλέξης Πατέλης για φίλους και αντιπάλους από την πρώτη εμφάνιση του ονόματος του στις υποψηφιότητες για το Μητρώο Στελεχών που εισήγαγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μακρινό 2016 μπορεί να ήταν ένα άγνωστο όνομα αλλά ταυτοχρόνως ένα βαρύ βιογραφικό.

Για τους μυημένους στα οικονομικά και ειδικά για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στη «Μέκκα» του καπιταλισμού και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού, ειδικά σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο ο Αlex Patelis αποτελεί έναν εγνωσμένου κύρους οικονομολόγο. Ένας τίτλος που κατακτήθηκε με την ικανότητα να προβλέπει κινδύνους και να δημιουργεί γέφυρες ώστε οι απρόσωπες συναλλαγές να αποκτούν προστιθέμενη αξία.

Η αιφνίδια παραίτησή του από το γραφείο επί των Οικονομικών του Κυριάκου Μητσοτάκη, λίγο πριν από τη μάχη του Προϋπολογισμού, δημιούργησε αμέσως πολλές συζητήσεις και προκάλεσε πλήθος σεναρίων για την επόμενη μέρα.

Ο ίδιος ως μη επαγγελματίας πολιτικός πάντως επιμένει να δηλώνει την πίστη του για την ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και αρκείται στα σχέδια του για τη συγγραφή ενός βιβλίου για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης την τελευταία πενταετία, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και το χτίσιμο μίας νέας σχέσης με τους επενδυτές.

Επικρατέστερος για τη θέση εμφανίζεται ο Μιχάλης Αργυρού, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ - επικεφαλής του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων - πρόσωπο με βαθύτατες γνώσεις επί των ευρωπαϊκών οικονομικών θεμάτων και με άριστες σχέσεις με τον κ. Πατέλη.

Ο Μιχάλης Αργυρού / Φωτ. Αρχείου Eurokinissi

Ο Άκης Σκέρτσος έγραψε: Στην Ελλάδα δεν είμαστε συνηθισμένοι κάποιος παρότι κατά γενική ομολογία επιτυχημένος στη θέση του να αποχωρεί από αυτήν επειδή κρίνει ότι έκλεισε ο κύκλος της προσφοράς του, χωρίς να υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα πίσω από την απόφασή του. Μας το έμαθε και αυτό ο Αλέξης Πατέλης.

H εντυπωσιακή πορεία: Από τις καλοπληρωμένες θέσεις στο Μέγαρο Μαξίμου

Στη Wall Street, o Alex Patelis αναγνωρίστηκε επειδή εγκαίρως είχε κάνει την «πρόγνωση» για το οικονομικό «τσουνάμι», που θα προκαλούσαν τα ομόλογα με εγγύηση τα περιβόητα στεγαστικά δάνεια, τα οποία ήταν το «φιτίλι» της κρίσης του 2008. Αυτή η συμβουλή διατήρησε αλώβητη την κεφαλαιακή ισχύς αρκετών «παικτών» των χρηματαγορών, με πρώτο το hedge funds του μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον. Λίγο διάστημα μετά την υποσκέλιση του σκοπέλου, ο στενότερος συνεργάτης του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, ο Πάολο Πελεγκρίνι θα ξεκινήσει ανεξάρτητη πορεία στη θηριώδη αγορά των αντισταθμιστικών κεφαλαίων. Ο σχεδιασμός σε αυτό το εγχείρημα θα ξεκινήσει από τον διορατικό Έλληνα οικονομολόγο, τον Αλέξη Πατέλη.

Ο Αλέξης Πατέλης έχει διανύσει μια αξιοζήλευτη ακαδημαϊκή και επαγγελματική διαδρομή. Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, πήγε σχολείο στου Μωραΐτη. Πήρε Bachelor of Arts στα Οικονομικά και τα Μαθηματικά το 1991 από το Πανεπιστήμιο Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1993 πήρε Master of Arts στα Οικονομικά από το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμιο του Princeton στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την εποπτεία του -καθηγητή τότε και διοικητή της κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας FED αργότερα- του Μπεν Μπερνάνκε. Η διατριβή του είχε τίτλο «Επιστροφές περιουσιακών στοιχείων και νομισματική πολιτική» και το πρώτο κεφάλαιο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Finance. Το 1997 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στα Οικονομικά.

Από το 1997 μέχρι το 2000 ο Alex Patelis εργάστηκε στο μεγαλύτερο dealing room του πλανήτη, ως trader της Goldman Sachs, στη Νέα Υόρκη. Καταξιώθηκε και ανελίχθηκε με γραμμικό τρόπο αλλά ταχύτατα, όπως θα αφηγηθούν όσοι παρακολούθησαν αυτή τη διαδρομή, έως την ένταξη του στην ομάδα του κορυφαίου οικονομολόγου των ΗΠΑ, Μπιλ Ντάντλεϊ. Tο 2001 και για περίπου 12 μήνες μετακόμισε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε ως οικονομολόγος στη Citigroup Asset Management. Έναν χρόνο αργότερα, το 2002 εντάχθηκε στη Merrill Lynch στο Λονδίνο, όπου πολύ γρήγορα του δόθηκαν τα ηνία του επενδυτικού fund Global FX & debt Strategy, του χρηματοοικονομικού γίγαντα των ΗΠΑ.

Η Merrill Lynch θα αναθέσει πολύ σύντομα στον Έλληνα οικονομολόγο με τη διεισδυτική ανάλυση και τα γρήγορα αντανακλαστικά, διεύθυνση του τμήματος μελετών για την παγκόσμια οικονομία. Ανέλαβε τη διοίκηση του Ομίλου International Economics, έχοντας την ευθύνη για τη διαμόρφωση προβλέψεων και επενδυτικών στρατηγικών σε οικονομίες εκτός της Βόρειας Αμερικής, μελετώντας τις προοπτικές των κεντρικών τραπεζών τους. Αποδείχθηκε ιδιαίτερα ικανός στην ανάλυση οικονομιών αναπτυγμένων και αναδυόμενων χωρών στη Νότια Ευρώπη, στην περιοχή Rim Pacific και στη Λατινική Αμερική.

Ταυτόχρονα, στον όμιλο Merrill Lynch θα κρατήσει την μπαγκέτα του συντονισμού των ομάδων που διαμορφώνουν τις επενδυτικές στρατηγικές για τα ομόλογα συναλλάγματος, τοπικού νομίσματος και εξωτερικού χρέους και δημιουργώντας εξατομικευμένες επενδυτικές προβλέψεις για τους εταιρικούς πελάτες της Merrill Lynch, τους θεσμικούς επενδυτές και τους ιδιώτες εξαιρετικά υψηλού εισοδήματος. Στο παλμαρέ αυτή της πορείας περιλαμβάνεται η κατάταξη της ομάδας στρατηγικών συναλλαγματικών ισοτιμιών του MER, στην πρώτη θέση των προβλέψεων, με βάση την έρευνα του Bloomberg το 2004. Συνέχισε να παράγει έρευνες και μελέτες υψηλής προστιθέμενης αξίας που για τους πελάτες ανά τον κόσμο αποτελούσαν ένα αντίγραφο της «Βίβλου της Σύγχρονης Οικονομίας», για την οποία θα κατέβαλλαν αδρά αντίτιμα.

Το 2010 για προσωπικούς λόγους επιστρέφει στην Ελλάδα, γιατί διέβλεψε επίσης γρήγορα ότι έχοντας βάση την πατρίδα του θα μπορούσε να συνεχίσει τη σύνταξη των μελετών που τον έκαναν περιζήτητο ανά τον πλανήτη. Θα δημιουργήσει έναν μικρό επενδυτικό οργανισμό εξατομικευμένων αναλύσεων.

Το δίκτυο πελατών που δημιούργησε από την Αθήνα γιγαντώθηκε ραγδαία, εξυπηρετώντας hedge funds, μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτικές τράπεζες και άλλους. Το πελατολόγιό του μοιράζεται στο επενδυτικό τόξο Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, την Αμερική και το Pacrim, παρέχοντας ανεξάρτητη, παγκόσμια μακροοικονομική έρευνα, καθώς και συνεχή κάλυψη των σημαντικών γεγονότων στις οικονομίες αυτές για χάρη των πελατών του.