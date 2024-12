Αλέξης Τσίπρας: Πού απέτυχε ο Μητσοτάκης με την Σακελλαροπούλου; Γιατί δεν ανανεώνει τη θητεία της;

«Δεν την επέλεξα εγώ την κ.Σακελλαροπούλου αλλά ο Πρωθυπουργός και πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν ανανεώνει τη θητεία της. Που έκανε λάθος. Είτε είναι καλή και ανανεώνει τη θητεία της είτε όχι. Δηλαδή να μας πει που απέτυχε αν απέτυχε και εάν όχι ότι θα την προτείνει εκ νέου».

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συνέδριο του OT κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ευθύνεται για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το πρόσωπο του προέδρου της Δημοκρατίας. «Έκανε ενοχλημένο δήθεν το Μέγαρο Μαξίμου για την πρόταση Σαμαρά για τον Καραμανλή αλλά οι διαρροές για τον Νίκο Δένδια έρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου» είπε ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με τη στάση του ευνοεί μία «θεσμική παρεκτροπή».

Για την πρόταση Χαρίτση σχετικά με τον Χρήστο Ράμμο δεν πήρε θέση αν και όπως είπε «είναι ένας εξαιρετικός λειτουργός της δικαιοσύνης».

Ο κ. Τσίπρας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα γιατί όπως υποστήριξε: «Διεγράφη ο Αντώνης Σαμαράς αλλά είναι ισχυρές οι απόψεις του στη ΝΔ όπως ισχυρές είναι και του Κώστα Καραμανλή».

Εντύπωση προκάλεσε πάντως η αποστροφή του πως «χρειάζεται πολιτική σταθερότητα» από τη στιγμή που ο ίδιος δεν ψήφισε τον Σταύρο Δήμα το 2014 γιατί όπως είπε «δεν ήταν μία ελκυστική πρόταση από την πλευρά του κ. Σαμαρά...».

Για την πρόταση Ανδρουλάκη: Too little, too late...

Για την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για φορολόγηση σε ένα μέρος των τραπεζικών υπερκερδών ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little, too late».

Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό η πρόταση Ανδρουλάκη δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα αλλά αποτελεί «ένα συμβολικό μήνυμα»

«Με 10 δισ. έσοδα και 5 δισ. κέρδη μιλάμε δηλαδή για έναν φόρο περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι δεν θα κοιμηθούν απόψε οι διευθυντές των 4 συστημικών τραπεζών» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας απέκλεισε το ενδεχόμενο μίας νέας χρεοκοπίας αλλά προειδοποίησε πως εάν η χώρα συνεχίσει στην ίδια πορεία θα βρεθεί στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης με νέες πιθανές κοινωνικές εντάσεις.