Μια εκστρατεία με το σύνθημα «All eyes on Rafah» έχει αρχίσει να διαδίδεται μέρα με τη μέρα στη Δυτική Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ινδία, ως έκκληση για ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πόλεμο, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36.171 Παλαιστίνιους.

Το Forbes θέλησε να αναζητήσει την προέλευση της φράσης: Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από τον διευθυντή του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Rick Peeperkorn. Λίγες ημέρες μετά τη διαταγή του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να δημιουργηθεί σχέδιο εκκένωσης για τους αμάχους της συνοριακής πόλης, ο Peeperkorn σχολίασε λέγοντας: «Όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη Ράφα».

Οργανώσεις όπως οι Save the Children, Oxfam, Americans for Justice in Palestine Action, Jewish Voice for Peace και η Palestine Solidarity Campaign επανέλαβαν στη συνέχεια το σύνθημα και χρησιμοποιήθηκε έπειτα σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Παρίσι, το Λονδίνο, τις Κάτω Χώρες, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και αλλού.

Εκατομμύρια χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν την αναδημοσίευση του συνθήματος στις προσωπικές τους σελίδες. Υπάρχουν περισσότερες από 195.000 αναρτήσεις με εκατομμύρια προβολές για το hashtag #AllEyesOnRafah στο TikTok και το θέμα ήταν top trend στο Instagram την Τρίτη, 28 Μαΐου. Τα πιο δημοφιλή βίντεο στο TikTok προέρχονται από τον Παλαιστίνιο Αμερικανό τραγουδιστή της ποπ Zach Matari, του οποίου οι αναρτήσεις με το σύνθημα έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές αυτό το μήνα.