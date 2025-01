Aluma Hotels & Resorts: Η διεθνής αλυσίδα φιλοξενίας κάνει την πρώτη της επένδυση στην Ελλάδα

Η νέα διεθνής αλυσίδα φιλοξενίας Aluma Hotels & Resorts άνοιξε τις πόρτες της στην Αθήνα, με τρία μοναδικά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία "Hospitality as a Way of Light", η Aluma Hotels & Resorts προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, συνδυάζοντας την εξειδίκευση στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών, τη ζεστή φιλοξενία και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Η Aluma Hotels & Resorts ανήκει στην κορυφαία αλυσίδα ξενοδοχείων Isrotel, που έχει έδρα το Ισραήλ και μετρά 24 ξενοδοχειακές μονάδες σε κεντρικές τοποθεσίες, με πάνω από 6.000 εργαζόμενους. Το άνοιγμα της Aluma Hotels & Resorts στην Αθήνα αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής διεθνούς επέκτασης και συνολικής επένδυσης ως και 100.000.000 ευρώ, ενώ η αλυσίδα σχεδιάζει περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η στρατηγική αυτή επένδυση, ενισχύει τη θέση της Aluma Hotels & Resorts με τρία ξενοδοχεία: τα 4 αστέρων Anise και Skylark και το 5 αστέρων Adia, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του την άνοιξη του 2025.

Η επιλογή της Ελλάδας ως πρώτης χώρας για την είσοδο στη διεθνή αγορά βασίστηκε σε παράγοντες, όπως η κοντινή απόσταση από το Ισραήλ, το εξαιρετικό κλίμα, καθώς και ο πλούτος της γαστρονομίας και του πολιτισμού που προσφέρει η πόλη, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Επίσης, η επένδυση ανταποκρίνεται και στην αυξημένη ζήτηση για ποιοτικές επιλογές φιλοξενίας στην Αθήνα, γεγονός που αποδεικνύεται και από την υψηλή ζήτηση και πληρότητα και των δύο ξενοδοχείων, ξεπερνώντας κατά την θερινή περίοδο το 90%.

Καθένα από τα ξενοδοχεία της Aluma Hotels & Resorts προσφέρει μια μοναδική εμπειρία με ξεχωριστό χαρακτήρα, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και παρουσιάζοντας ευρεία ποικιλία εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

Anise - Η επιτομή της constructive chic αισθητικής

Το όνομα Anise σημαίνει γλυκάνισος και συνδέεται με την ίδια την τοποθεσία του ξενοδοχείου στο «δρόμο των μπαχαρικών», στην οδό Ευριπίδου στου Ψυρρή. Η περιοχή, γνωστή για τα παραδοσιακά καταστήματα μπαχαρικών και την έντονη ατμόσφαιρα του δρόμου, αντικατοπτρίζοντας απόλυτα την αυθεντική και σύγχρονη ζωή της πόλης, όπως και το ίδιο το Anise. Σε κοντινές αποστάσεις από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, το ξενοδοχείο διασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε ιστορικά αξιοθέατα, τις εμπορικές περιοχές και τα hotspots διασκέδασης της Αθήνας. Το Anise διακρίνεται για την constructive chic αισθητική του. Περιλαμβάνει 63 δωμάτια και σουίτες, ενώ με την προγραμματισμένη επέκταση σε διπλανό κτήριο, ο συνολικός αριθμός θα φτάσει τα 105 δωμάτια. Διαθέτει ένα σύγχρονο εστιατόριο με πλούσιες γευστικές επιλογές, αλλά και μια λειτουργική αίθουσα συνεδριάσεων που υποδέχεται έως 12 άτομα. Επιπλέον, το wellness center είναι εξοπλισμένο με γυμναστήριο.

Skylark - Business & Leisure στην καρδιά της Αθήνας

Εμπνευσμένο από το ελεύθερο πέταγμα του κορυδαλλού, το Skylark Hotel βρίσκεται στην καρδιά της Πλατείας Ομονοίας, αποτελείται από 199 δωμάτια και έχει την κατάλληλη τοποθεσία για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τα καταστήματα, τα εστιατόρια και τα club της Αθήνας. Το μοναδικό του design και οι άνετοι χώροι το καθιστούν εξαιρετικό για ταξιδιώτες που έρχονται για αναψυχή ή επαγγελματικούς λόγους και θέλουν να βρίσκονται στην καρδιά της πόλης. Η πανοραμική θέα από την ταράτσα του Skylark προς το κέντρο της πόλης και την Ακρόπολη σε συνδυασμό με το rooftop bar - restaurant, συνθέτουν τον τέλειο προορισμό για χαλάρωση με απολαυστικά snack και cocktails δίπλα στην πισίνα, ενώ το εστιατόριο εγγυάται μια ποικιλία γευστικών προτάσεων για όλες τις προτιμήσεις. Το Skylark παρέχει επίσης δύο ευρύχωρες αίθουσες που καλύπτουν κάθε ανάγκη για επαγγελματικές συναντήσεις. Η αίθουσα που βρίσκεται στο χώρο του λόμπι εξυπηρετεί έως 70 άτομα, ενώ η αίθουσα του πρώτου ορόφου είναι κατάλληλη για μικρότερες εκδηλώσεις, με χωρητικότητα έως 35 άτομα. Όπως και το Anise, το Skylark είναι εξοπλισμένο με γυμναστήριο και spa, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών για τους επισκέπτες του.

Adia - Ένα λαμπερό διαμάντι στην καρδιά της Αθήνας

Το όνομά του σημαίνει δώρο, ένας θησαυρός και αντανακλά την πραγματικότητα καθώς είναι ένα εντυπωσιακό κτήριο εννέα ορόφων με συνολικά 215 δωμάτια και σουίτες και αναμένεται να ανοίξει την άνοιξη του 2025. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην Αθήνα, στη συμβολή των οδών Λυκούργου 18 και Σωκράτους 34, σε κοντινές αποστάσεις από την οδό Πειραιώς, την οδό Αθηνάς και την πλατεία Ομονοίας. Το Adia θα διαθέτει δύο εστιατόρια, με το πρώτο να στεγάζεται στο ισόγειο και το δεύτερο στο rooftop του ξενοδοχείου, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν γεύματα και μια μεγάλη ποικιλία ποτών δίπλα στην πισίνα. Τα μενού των εστιατορίων θα είναι εμπνευσμένα από την τοπική και διεθνή κουζίνα, εξασφαλίζοντας ποικιλία γαστρονομικών επιλογών. Το Adia θα παρέχει επίσης μια ευρύχωρη αίθουσα εκδηλώσεων, ιδανική για συνέδρια και tailor made events με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 70 άτομα. Ο σύγχρονος οπτικοακουστικός εξοπλισμός που παρέχεται θα υποστηρίζει κάθε είδους εκδήλωση, ενώ το ξενοδοχείο θα εμπλουτιστεί και με έναν άνετο χώρο συνεδριάσεων για επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε ένα ήσυχο και ευρύχωρο περιβάλλον. Επιπλέον, ένα πολυτελές γυμναστήριο και spa, ολοκληρώνουν τις παροχές αναζωογόνησης και ευεξίας.

Η Aluma Hotels & Resorts συνδυάζει την άνεση με την απόλαυση, διασφαλίζοντας ότι κάθε επισκέπτης θα νιώσει «σαν το σπίτι του», είτε ταξιδεύει για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους.

Ο Moshe Ben Hayun, CEO της Aluma Hotels, δήλωσε: «Η επένδυση στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Aluma Hotels & Resorts. Επιλέξαμε την Ελλάδα ως το πρώτο βήμα για τη διεθνή μας επέκταση λόγω της εγγύτητάς της με το Ισραήλ, του ευνοϊκού κλίματος, της εξαιρετικής γαστρονομίας και των αμέτρητων δυνατοτήτων για αγορές και διασκέδαση. Η χώρα αυτή ενσαρκώνει τον ιδανικό προορισμό για τους απαιτητικούς ταξιδιώτες μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα δημιουργήσουμε μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες για κάθε επισκέπτη. Παράλληλα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα και μας γεμίζει αισιοδοξία αναφορικά και με την προσφορά μας στην οικονομία της χώρας».

Με τη δυναμική της παρουσία στην καρδιά της Αθήνας, η Aluma Hotels & Resorts καθιερώνει τη νέα γενιά φιλοξενίας και δεσμεύεται για ασύγκριτη εξυπηρέτηση και αυθεντικές εμπειρίες.