Αμερικανικές εκλογές: Γιατί η Μισέλ Ομπάμα δεν κάνει εκστρατεία υπέρ της Κάμαλα Χάρις

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία μάχη στήθος με στήθος της Κάμαλα Χάρις με τον Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις δημοφιλέστερες Δημοκρατικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώην Πρώτη Κυρία, Μισέλ Ομπάμα, είναι φανερά απούσα από την προεκλογική εκστρατεία.

Η Μισέλ Ομπάμα δεν έχει κάνει καμία εμφάνιση υπέρ της Κάμαλα Χάρις από τον περασμένο Αύγουστο όταν μίλησε στο Συνέδριο των Δημοκρατικών όπου η Χάρις ανακηρύχθηκε επίσημα υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν.

Η ίδια η Μισέλ Ομπάμα έχει απορρίψει οποιαδήποτε συζήτηση για να μπει στην πολιτική και είναι αρκετά ήσυχη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, επικεντρωμένη στο When We All Vote, μία προσπάθειά που ξεκίνησε το 2018 να ενθαρρύνει όλο και περισσότερους Αμερικανούς, ειδικά στις κρίσιμες Πολιτείες, να πάνε να ψηφίσουν.

Οι φήμες για τη Μισέλ και οι φόβοι για την ασφάλεια

Πολλοί ήλπιζαν να κατέβει για Πρόεδρος και, μάλιστα, ψιθύριζαν το όνομά της ακόμα και ως αντικαταστάτρια του Τζο Μπάιντεν όταν αποσύρθηκε από την κούρσα. Όμως, η Μισέλ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς σε κάθε περίσταση εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Και παρότι άλλα ηχηρά ονόματα των Δημοκρατικών –συμπεριλαμβανομένων του Μπαράκ Ομπάμα και του Μπιλ Κλίντον– κάνουν προεκλογική εκστρατεία υπέρ της Χάρις, πηγές αποκάλυψαν στο NBC News ότι η πρώην Πρώτη Κυρία θα κάνει συγκεντρώσεις όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα των εκλογών.

Δύο πηγές μάλιστα είπαν ότι ανησυχεί για την ασφάλεια, μετά τις απόπειρες δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Business Insider, η Μισέλ Ομπάμα θα εμπλακεί στην «τελική ευθεία» της προεκλογικής εκστρατείας και θα κάνει συγκεντρώσεις που θα μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή.