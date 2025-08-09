Αν Χάθαγουεϊ: Η οικογενειακή ζωή, ο ρόλος στο «Mother Mary» και τα καθημερινά, 10ωρα μαθήματα χορού

Η Αν Χάθαγουεϊ φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο της Vogue και μιλά για τον ρόλο - πρόκληση στην ταινία «Mother Mary» του Ντέιβιντ Λόουερι. Ένα μουσικό δράμα, στο οποίο υποδύεται μια ντίβα της ποπ, η οποία εγκαταλείπει αιφνιδιαστικά την περιοδεία της εξαιτίας μιας υπαρξιακής κρίσης.

Όπως εξηγεί, λαχταρούσε τον ρόλο αλλά δεν ήταν τελικά τόσο εύκολο να τον ερμηνεύσει. «Δεν ήταν απλώς θέμα εξάσκησης στον χορό και στο τραγούδι. Έπρεπε να παραδεχθώ ότι είμαι αρχάρια και να έχω την ταπεινότητα να αποδέχομαι τις πρώτες μέρες γυρισμάτων ότι θα είμαι χάλια. Για να φτάσω στην νοοτροπία «δεν είμαι κακή, είμαι απλώς αρχάρια», έπρεπε να απαλλαγώ από κάποια πράγματα που ήταν δύσκολο να απαλλαγώ. Οι εμπειρίες μεταμόρφωσης είναι δύσκολες» παραδέχεται και αποκαλύπτει ότι χρειάστηκαν δυο χρόνια καθημερινής εκπαίδευσης στον χορό από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, καθώς και μαθήματα φωνητικής που πυροδότησαν μια κρίση ταυτότητας.

Για την οικογενειακή της ζωή στο Μανχάταν η διάσημη ηθοποιός λέει χαρακτηριστικά: «Παίζουμε UNO, μαγειρεύουμε όταν υπάρχει χρόνος (σ.σ ο σύζυγός της είναι εξαιρετικός μάγειρας), τα παιδιά μαθαίνουν πώς να κάνουν ντρίμπλες στο μπάσκετ (σ.σ και η ίδια έπαιζε μπάσκετ μεγαλώνοντας), χωρίς βέβαια να ενοχλούμε τους γείτονες...». Της αρέσει επίσης να ασχολείται με την φωτογραφία και να περιπλανιέται στους δρόμους με μια κάμερα, τραβώντας αυθόρμητες φωτογραφίες ενώ δεν την έχει αντιληφθεί κανείς.

Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε και για τα παιδικά της χρόνια και για την σχέση με την μητέρα της, που είναι σοπράνο. «Μικρή, μεγαλώνοντας στο Νιου Τζέρσεϊ, ήθελα να μάθω να παίζω τρομπέτα και η μητέρα μου είπε «όχι» και όταν την ρώτησα «γιατί;», μου εξήγησε ότι δεν ήθελε λόγω του ότι φορούσα σιδεράκια. Με παρότρυνε να παίξω φλάουτο και της είπα ότι δεν μου άρεσε». Όπως θυμάται για έναν ολόκληρο χρόνο έπαιζε φλάουτο και ένιωθε χάλια και ήταν κακή σε αυτό...».